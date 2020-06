La NFL admite que se equivocó al no escuchar la protesta antirracista de sus jugadores

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, admitió este sábado que la liga de fútbol americano se equivocó al no apoyar activamente las protestas pacíficas de sus jugadores contra la injusticia racial.

La declaración de Goodell, a través de un vídeo en la cuenta oficial de la competición, pone de manifiesta la postura de la NFL, que vivió una controversia a nivel nacional hace cuatro años con la protesta arrodillada dirigida por el entonces 'quarterback' titular de San Francisco 49ers, Colin Kaepernick.

We, the NFL, condemn racism and the systematic oppression of Black People. We, the NFL, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the NFL, believe Black Lives Matter. #InspireChangepic.twitter.com/ENWQP8A0sv