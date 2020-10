Un laboratorio móvil acompañará a La Vuelta para detectar casos de coronavirus

La próxima edición de La Vuelta a España contará con un laboratorio móvil para realizar los test de COVID-19 durante la ronda, que realizarán los laboratorios Biorama y Bioser, ha confirmado este domingo la organización.

Se trata de un tráiler de 14 metros, con tres petacas laterales, que viajará con La Vuelta 20 para realizar test PCR a todos los miembros de la burbuja de carrera -los ciclistas, el staff de los equipos y un grupo muy reducido de personal de la organización-. "El laboratorio móvil también podrá atender casos sospechosos de COVID-19, con el objetivo de descartar o aislar a cualquier persona que integre la caravana de La Vuelta y que pueda presentar síntomas compatibles con el virus de la COVID-19", informó la organización.

Además, junto con el laboratorio móvil viajarán 18 profesionales de la salud, un equipo multidisciplinar que cuenta con médicos, facultativos médicos especialistas en análisis clínicos, químicos, biólogos, bioquímicos, técnicos superiores de análisis clínicos, técnicos de laboratorio, personal técnico sanitario, un informático y personal de soporte técnico para laboratorio.

