Katir se exhibe en Florencia: "Ganar así es un gran comienzo"

El murciano Mohamed Katir, subcampeón europeo de 5.000 metros, venció este viernes la Gala Dorada Pietro Menea de la Liga Diamante de Florencia (Italia) tras protagonizar una carrera perfecta en la que paró el crono en 12:52.09, mejor marca mundial del año en la distancia.

Katir regresó al estadio Ridolfi de Florencia para estrenar su temporada al aire libre con el objetivo en rojo marcado en el Mundial de Budapest (Hungría) en agosto. El escenario no era desconocido para él puesto que en la edición de 2021 batió el récord de España de 5.000 metros con un tiempo de 12:50.79.

"Venía para hacer un test, para ver cómo van los entrenamientos. Buen comienzo, una gran marca de cara al Mundial. Ahora a por un 1.500 y a seguir afinando para el campeonato de España y para la clasificación para el Mundial", señaló Katir para Borja García, periodista de la Cadena COPE presente en Florencia.

En una carrera plagada de estrellas con los etíopes Berihu Aregawi y Selemon Barega, el ugandés Joshua Cheptegei, el estadounidense Grant Fisher o el keniano Nicholas Kipkorir, todos ellos con marcas acreditadas en menos de trece minutos, Katir supo jugar sus cartas y planteó una táctica que le salió a la perfección henchido de confianza. "Los máximos rivales del mundo estaban en el 5.000, venía con 12:50 y venía en octavo, para ver que el nivel que era aquí no era cojo, venía lo mejor de hoy en día. Ganar a esta gente es un gran comienzo", señaló Katir a la Cadena COPE.

What a win! ??



Mohamed Katir ???? defeats an all-star line-up for victory in the 5000m in Florence in a world leading 12:52.09!#DiamondLeaguepic.twitter.com/gTE8BXPq1q