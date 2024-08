JJ.OO/Baloncesto.- Previa del Serbia - España

España, clasificada, se juega el liderato ante Serbia

La selección española femenina de baloncesto cierra este sábado su andadura en la fase de grupos con un tercer y último partido contra Serbia, sabiendo que ya tiene el acceso a los cuartos de final en su poder y que, ante las serbias, pueden lograr un liderato que facilite la entrada en los cruces.

Sin presión, sin miedo a quedar fuera de la competición, y con la ilusión y ganas de seguir creciendo y de poder buscarse una mejor suerte. Así afronta España este tercer y último duelo en su Grupo A, invicta igual que una Serbia que está en su misma situación.

Quien gane será líder y, quien no, pasará como segunda de grupo. Los ocho mejores de los doce equipos en liza pasan a cuartos de final y eso está asegurado. Pero no es lo mismo pasar como cabeza de serie, por así decirlo, que no. Aunque luego la suerte pueda ser dichosa.

Bonita lucha por pasar como las mejores del grupo pero con una red de seguridad. La que lograron las de Miguel Méndez ganando sus dos anteriores partidos contra China, en la prórroga por 90-89 en un gran partido y remontada espectacular, y contra Puerto Rico.

El segundo duelo ante las costarricenses también costó, y fue una sufrida victoria en un duelo controlado hasta el descanso. Pero un apagón tremendo en el tercer cuarto les llevó a un final igualado donde seis puntos de Mariona Ortiz y dos tiros libres dieron el triunfo.

Las serbias, por su parte, también ganaron ajustado a Puerto Rico (58-55) en su primer partido pero, a diferencia de España, le endosaron una abultada derrota a China (81-59), con 15 puntos de una Yvonne Anderson que deberá estar bien vigilada por las de Méndez.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

SERBIA: Katanic, Jovanovic, Nogic, Raca y Krajisnik --posible quinteto inicial--; Cadjo, Anderson, Stankovic, Jankovic, Dugalic, Djordjevic y Smailbegovic.

ESPAÑA: Cazorla, Casas, Rodríguez, Gil y Gustafson --posible quinteto inicial--; Ortiz, Torrens, Vilaró, Araújo, Romero, Conde y Ginzo.

--PABELLÓN: Estadio Pierre Mauroy sábado.

--HORA: 13:30/TVE.