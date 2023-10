Inglaterra supera a Argentina y conquista el bronce Mundial

Inglaterra conquistó el bronce del Mundial de 2023 ante una valiente Argentina, gracias a un buen inicio de partido, al acierto con el pie de Owen Farrell y a un error de Nicolás Sánchez que erró un golpe de castigo que habría forzado la prórroga a falta de cinco minutos.

No logró esta generación de Pumas marcharse de París son el bronce al cuello, como lo hizo la de 2007, que pintó de ese color el techo del rugby albiceleste y en la tercera vez que disputaban la final de consolación se marcharon sin premio como en 2015 contra Sudáfrica.

Argentina volvió a chocar contra Inglaterra, la misma rival que les derrotó en su debut en este Mundial, un equipo al que no han sabido derrotar en ninguno de los seis duelos en la máxima competición del balón oval.

Será el primer bronce para la Rosa, que lo perseguía por segunda vez y lograrán así que Europa esté sentada en el podio final, cuyo primer escalón se disputarán este sábado Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Los ingleses suman así su quinta medalla, tras el oro de 2003 y las platas de 1991, 2007 y la conseguida en Japón hace cuatro años tras caer en la final contra los Srpingboks.

Esta vez, impulsada por un público afín, Argentina acarició el triunfo, lo tuvo más al alcance de la mano que en el duelo inaugural disputado en Marsella hace 50 días, pero se le escapó por un suspiro.

Se repusieron bien Los Pumas a un inicio calamitoso, consiguieron llevar la duda al campo adverso y, por instantes, hacer soñar a su hinchada con el triunfo.

