Un grupo de orcas ataca los veleros de la Ocean Race: "Fue un momento aterrador"

El pasado jueves, varias orcas empujaron, golpearon y mordieron los timones de los barcos del Team JAJO y del Mirpuri Trifork Racing, dos de los veleros VO65 que compiten en The Ocean Race Sprint.

El ataque ocurrió en la zona del Océano Atlántico al oeste de Gibraltar. Esta zona es ya conocida por los numerosos ataques de orcas a barcos, donde un ejemplar o una manada de estos animales golpean el casco o los timones de un barco. En algunos casos, los barcos han sufrido daños significativos, llegando a estar a punto de naufragar en varias ocasiones.

On their approach to Gibraltar this afternoon, Team JAJO encountered a pod of orcas which led to a scary moment on board the VO65! Thankfully, the crew and the boat are unharmed. The Dutch boat skippered by Jelmer van Beek is back on its way to Genova.#TheOceanRace#VO65Sprintpic.twitter.com/jbW7j1iFMr