Fútbol.- Walter Beckenbauer reconoce que su hermano Franz no está "bien" tras las acusaciones sobre su figura

BERLÍN, 28 (dpa/EP)

Walter Beckenbuer, hermano del mito del fútbol alemán y mundial Franz Beckenbauer, advierte que el campeón del mundo no se encuentra "bien" debido a la continua polémica sobre si compró votos para que Alemania fuese elegida sede del Mundial de 2006.

La cadena pública de televisión alemana 'ARD' emitirá en enero un nuevo documental sobre Beckenbauer, ganador del Mundial de 1974 como jugador y en 1990 como seleccionador, en el que se hablará de su legado manchado por sospechas de tráfico de influencia y de sus hazañas deportivas.

El 'Kaiser', de 78 años, ha sido acusado de utilizar su influencia para ayudar a Alemania a comprar votos de la FIFA con el fin de obtener los derechos de organización de la Copa del Mundo de 2006. Las acusaciones no están probadas, pero el mítico exdefensa se ha retirado de la escena pública y ahora vive en Austria.

"Si dijera ahora que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No le va bien, es un sube y baja constante", cuenta su hermano Walter en el documental, en el que no aparece el propio Beckenbauer y sí exaltos cargos políticos alemanes, entre ellos el antiguo ministro de Interior y Finanzas Wolfgang Schäuble, fallecido este miércoles a los 81 años y uno de los que le defiende.

"El escándalo que se monta hoy sobre él me parece en cierto modo exagerado. Ciertamente cometió errores, es decir, no todo el mundo lo hace todo bien. En ese sentido, también es un ser humano", confesó Schäuble.

El exministro de Asuntos Exteriores Joschka Fischer también afirma en el documental que no se debería poner en la picota al seleccionador que ganó el Mundial en 1990, después de haber logrado tanto en 2006. "Los alemanes queríamos (organizar) la Copa del Mundo, incluido yo mismo, y estábamos contentos de haber tenido a Franz Beckenbauer. En este sentido, también es hipocresía hasta cierto punto. También deberíamos acusarnos a nosotros mismos. No puedo entender cómo la gente se apartó, cómo Beckenbauer fue de repente la oveja negra, a pesar de que hizo cosas tan grandes por nuestro país", subraya.