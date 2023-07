Fútbol.- Víctor Francos: "No hubo voluntad de acuerdo entre RFEF y Liga F, la resolución es equilibrada"

"El CSD no toma decisiones a favor de nadie, es curioso que quien recibe 35 millones en 4 años esté molesto"

"El fútbol sala no será profesional ¿Tan rotundo? Tan rotundo"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, lamentó que "no hubo voluntad de acuerdo" entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga F para el marco regulador para la temporada 2023-24, y que la resolución que adoptó fue "equilibrada" y "no a favor de nadie".

"No ha habido voluntad de acuerdo. El Gobierno lo que debe hacer es tomar las decisiones que están dentro de sus obligaciones. Yo no adopto una resolución en la que determino los temas porque sea mi voluntad. Les insistimos a ambas partes para que acuerden y no lo hacen. Las razones se las debe preguntar a ellos porque nosotros no somos parte de ese acuerdo", manifestó en una entrevista a Europa Press.

Víctor Francos indicó que si la Liga F está molesta tendría que explicar que va a recibir en cuatro años más de 35 millones de euros del Gobierno. "Recibe este año 2023 siete millones y medio de euros, uno encima de otro, a beneficio de inventario, sin que nosotros decidamos sobre ese dinero. Me parece un poco curioso que quien recibe en cuatro años más de 35 millones de euros, pueda estar molesto", señaló.

El presidente del CSD afirmó que no va a entrar "en polémicas", pero que su resolución "es equilibrada". "No toma decisiones a favor de nadie. La demostración es que hay cosas que le gustan a unos y a otros no, lo que demuestra que hemos hecho un buen equilibrio. Habrá que hacer alguna reflexión sobre ese malestar, porque yo, a la Liga F, y mi antecesor lo mismo, aparte de crearla y darles muchísimos millones de euros, no sé qué hemos hecho mal", subrayó.

Respecto a su relación con LaLiga, Francos la calificó de "cordial" y dijo que lo que quiere es que le "vaya muy bien". "Hay algunas cosas en las que estamos de acuerdo y otras no. Creo que hay una sensación externa de más discrepancia de la que en realidad hay", explicó y justificó su ausencia en el acto de presentación de la 'nueva era' de la patronal porque estaba despidiendo a la selección femenina antes de su viaje al Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

"Si hubiéramos ido al acto de LaLiga hubiera habido una gran sorpresa en este país diciendo que nadie del CSD, el presidente y el ministro, no estaban despidiendo a la selección femenina de fútbol para irse al Mundial. La omnipresencia aún no la tengo. Eso no es despreciar el acto de la Liga", comentó.

Con la RFEF, el CSD tiene la "misma relación" que con el resto de federaciones. "Cuando coincides con el presidente de la Federación Española de Fútbol eso es una noticia grandísima. Nosotros tenemos más de 60 federaciones y para nosotros son todas igual de importantes. Es igual de importante que la RFEF tenga una plantilla preparada para ganar el oro en las Olimpiadas como que Carolina Marín llegue bien", comparó.

Defendió el modelo "profundamente federativo" del deporte del Gobierno de Sánchez. "Es un modelo de éxito, el modelo de las federaciones. Sin el modelo de las federaciones y el apoyo que éstas reciben del Consejo Superior de Deportes y del olimpismo, el deporte español sería otro, claramente otro", reivindicó.

"NO" A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL FÚTBOL SALA

Ante la posibilidad de que el fútbol sala de una al fútbol, baloncesto y balonmano como profesional, el secretario de estado para el Deporte fue tajante. "¿El fútbol sala, profesional? No. ¿Tan rotundo? Tan rotundo. El balonmano ya tenía un modelo que, sin estar escrito, la era netamente profesional en todos los sentidos, en su funcionamiento, en todo. Y lo que faltaba era poner por escrito lo que existía en las canchas", argumentó.

Francos explicó que su modelo "no es profesionalizar" las ligas sino "aumentar los derechos de los deportistas para que, cada vez, estén más asimilados a deportistas profesionales". "Hasta que lleguemos a un modelo de derechos del deportista que se asemeje a los que tienen los deportistas que están en ligas profesionales", añadió.

A su juicio, nada tiene que ver que un deportista tenga derechos laborales y asimilables a la profesionalización de su actividad con que, para ello, se requiera una liga profesional detrás. "Las ligas profesionales tienen que ver con otras cosas, pero no con los derechos de los deportistas. Y yo creo que hay que empezar a decirlo, porque si no, tenemos la sensación de que solamente mediante la profesionalización de las ligas se puede conseguir que haya deportistas con derechos profesionales en su actividad. Y eso no es así", matizó.

En este sentido, Francos diferenció entre el terreno del 'derecho laboral' y el de los 'derechos audiovisuales' y su comercialización. "Son dos planos diferentes. Por lo tanto, nosotros tenemos un modelo. Así lo hemos defendido y así lo vamos a defender", reivindicó el máximo responsable del CSD.