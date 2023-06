Fútbol.- Toni Kroos ve "muy difícil ser optimista" sobre selección alemana en la Eurocopa de 2024

BERLÍN, 26 (dpa/EP)

El centrocampista alemán Toni Kroos considera que la selección de su país tendrá dificultades en la próxima Eurocopa 2024, en la que ejercerá de anfitriona, y admitió que actualmente "es muy difícil ser realmente optimista".

"En este momento, es muy difícil ser realmente optimista. No era muy optimista ya en el último año y después de los resultados contra rivales como mucho medio buenos esto no ha mejorado de manera clara. Espero que haya un buen sorteo", dijo el futbolista del Real Madrid en el último episodio del podcast 'Baywatch Berlin'.

El exinternacional no ve "en absoluto en forma" a los jugadores de la tetracampeona del mundo, que este mes de junio no han ganado ninguno de sus tres amistosos, perdiendo contra Polonia y Colombia, y empatando ante Ucrania, lo que se une a la no clasificación a octavos del pasado Mundial de Catar. "Tampoco es que no quieran, que es lo que siempre dice la gente", aclaró.

Además de esta la falta de forma, Kroos consideró que al equipo le hacen falta jugadores que lideren. "A gran parte del equipo le falta confianza en sí mismo y de momento tienen poca gente que pueda tirar un poco de los demás. Por eso se juega un poco a dar patadas al balón sin demasiado sentido", opinó.