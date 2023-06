Fútbol.- Sergio Canales reconoce "miedo a hablar" tras la sanción "por una palabra" sobre el arbitraje

El centrocampista del Real Betis Sergio Canales reconoce tener "miedo a hablar" tras un partido después de la sanción de cuatro partidos que le impuso el Comité de Competición de la RFEF por "una palabra" sobre el colegiado Mateu Lahoz tras un encuentro.

El futbolista bético fue expulsado por el árbitro valenciano en el choque ante el Cádiz y tras el Betis-Valladolid, dijo que fue una acción "premeditada", lo que le costó este fuerte castigo por parte del órgano disciplinario federativo.

"Tras lo que viví hay un antes y un después. Siempre he intentado actuar con respeto y ayudar, porque el arbitraje es muy difícil, pero lo que me ha pasado me ha provocado miedo a la hora de hablar, cuando creo que es importante opinar y debatir. Nos debemos abrir los uno a los otros porque todos buscamos un fútbol más grande y justo", señaló Sergio Canales durante su participación este lunes en el foro 'La libertad de expresión en el fútbol', enmarcada en los 'Encuentros AFE' organizados por el sindicato.

El cántabro, en declaraciones facilitadas por la AFE, lamentó que, "por una palabra", pareciese que había "matado a alguien", y que también falte "diálogo". "Creo que, en pretemporada, en las charlas arbitrales que nos dan, se debería hablar de este tema. En mi caso, se hizo una montaña por una simple palabra", apuntó.

"Una declaración puede parecer grave a unos y menos a otros, el problema es de interpretación. Creo que hay que humanizar todo un poco más, que los protagonistas puedan dar sus opiniones libremente tras un partido, porque eso hace más grande y cercano el fútbol", afirmó el centrocampista.

Junto a Canales también estuvo Nuria Ligera, compañera en el equipo femenino verdiblanco, que ve "un trabajo muy complicado" poder hablar con las árbitras. "Nos dan charlas sobre cambios reglamentarios, pero no sobre limitaciones a la hora de hablar y es que una sanción así es igual a sufrir una lesión", remarcó.

Adriana Martín, futbolista y capitana del RCD Espanyol, consideró que como portadora del brazalete se dirige "con respeto a las árbitras". "Y por ello exigimos lo mismo, cosa que a veces no sucede y muchas veces tienes miedo a una sanción. El arbitraje es muy complicado, pero deben entender que no queremos hacerlas daño y que no se puede permitir que se tenga miedo a hablar", declaró.

AGANZO: "EL CÓDIGO DISCIPLINARIO DE LA RFEF ES INTIMIDATORIO"

Por su parte, el presidente de AFE, David Aganzo, recordó que "la libertad de expresión es un derecho que viene recogido en la Constitución y que toda persona debe ejercer sin censuras". "Como sindicato de trabajadores y trabajadoras, debemos denunciar algunas sanciones impuestas. No podemos ni debemos permitir que a cualquier trabajador o trabajadora se le mutile su derecho a opinar libremente en el ámbito de su profesión. Siempre con respeto, pero en todo momento sin miedo a sufrir represalias de ningún tipo", afirmó.

Por ello, solicitó a la RFEF una nueva reunión para que modifique su Código Disciplinario, pero que desde el organismo les han respondido que "no tenía intención ni siquiera de debatirlo". Para el exfutbolista este normativa es "intimidatoria, más propia de un sistema represor que de un sistema garantista de derechos".

"Las sanciones que han sufrido algunos futbolistas como José Luis Gayá o Sergio Canales han generado el silencio de muchos compañeros después de los partidos por miedo a represalias, algo inaudito en una sociedad democrática. No podemos permitir que se sancione con cuatro partidos a un jugador por dar su opinión, no puede ser que los y las futbolistas sean siempre los y las perjudicadas", sentenció el dirigente, que cree que "antes había más cercanía a todos los niveles".