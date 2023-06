Fútbol.- La RFEF asegura que fue LaLiga la que informó a la UEFA en 2015 de la situación de Osasuna

Camps señala que el organismo federativo no actuó como acusación particular ni contra el club ni contra sus dirigentes

El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Andreu Camps, ha asegurado que fue LaLiga la que informó a la UEFA en 2015 de la situación de Osasuna, al que el máximo organismo del fútbol europeo recomienda no admitir en la próxima edición de la Conference League, y ha recalcado que en ningún momento la RFEF actuó "como acusación particular contra él ni contra sus directivos.

"Hemos respondido a las preguntas que nos han hecho desde el Comité Disciplinario de la UEFA. Tenemos prohibición expresa por el Artículo 41 del Código Disciplinario de la UEFA de hacer públicos estos documentos, pero sí podemos explicar lo que ha dicho el presidente, y es que nuestra posición ha sido exactamente la misma que la del CA Osasuna. Era nuestra obligación y nuestro convencimiento", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, reiteró que la línea de actuación de la RFEF es "exactamente que la de Osasuna". "Dicho esto, en los últimos días ha habido una serie de comunicados, el primero de Osasuna, que nos sorprendieron y nos entristecieron enormemente, porque entendemos que algunas personas vinculadas con el club, que no el club, por las razones que sean, que no conocemos pero que no son muy difíciles de intuir, han tenido un interés especial en poner el foco de toda esta problemática en la RFEF y su presidente, desviando de una manera clara e intencionada el foco real de lo que estaba sucediendo y creando una cortina de humo para desviar la atención de los medios y de los aficionados", expresó.

El pasado viernes, la UEFA recomendó no admitir a Osasuna en la próxima edición de la Conference League debido al caso de corrupción deportiva de la directiva de hace nueve años. La actual dirigencia señaló que recurrirá estos hechos "legalmente hasta las últimas consecuencias" y, además, consideró como un "ataque" la postura de la RFEF.

Además, Camps acusó a esas personas de actuar al dictado de otros intereses. "Eran unas insinuaciones sobre esta Federación y su presidente que eran una infamia inventada por estas personas y por aquellos que les aconsejan y les dictan cómo deben proceder. No es la primera vez que ocurre, ese mismo tipo de personas transmiten aquello que llevan escrito en una documentación. La RFEF está sorprendida de que estas personas sigan una estrategia predeterminada de intentar implicarla en este problema, cuando ni la RFEF ni su presidente tienen nada que ver en este asunto", manifestó.

Así, considera que tienen "un objetivo claro": "tapar la verdad de lo que ha sucedido". "Es sorprendente que todo el discurso se base en que el presidente de la RFEF no salió a defender al club y en cambio no diga nada de que hay otras personas que no han dicho ni una sola palabra de quién acusó y quién tejió toda la estrategia para que Osasuna fuera castigado", indicó, señalando veladamente a LaLiga y su presidente, Javier Tebas.

"Se pretende acusar al presidente de la RFEF de que no salió en defensa, cosa que es incierta, pero en cambio no hacen mención alguna a que haya otras personas responsables del fútbol español que no intervengan, cuando fueron estos los que denunciaron los hechos ante las diferentes instancias", afirmó.

Por otra parte, explicó que aunque en el Código Disciplinario de la UEFA se prohíbe desvelar detalles de actuaciones en curso, sí están "autorizados" a decir que desde la RFEF detallaron que su opinión es que "ni la directiva actual ni el club en la situación actual tienen nada que ver con lo que sucedió entonces". "Es más, ponemos en énfasis que fueron el club y sus dirigentes los que denunciaron los hechos", expuso, recordando que "la RFEF dio la licencia para competir en UEFA al CA Osasuna".

"No entendemos que haya personas que pasen a los medios de comunicación la copia literal de las cartas enviadas. No sabemos si se han filtrado de manera íntegra o no, pero sí sabemos que hay apartados de la carta del presidente que, curiosamente, no se han publicado para intentar implicar a nuestro presidente en unos hechos que solo tienen como único objetivo crear una cortina de humo para hacer ver que todo esto es como consecuencia de una falta de actuación del presidente. Si se gana, todo será mérito de los juristas del club y si se pierde, será por culpa de que el presidente no les defendió", expresó.

Aunque la RFEF no pretende hacer un "juicio de valor" sobre la situación pasada, explicó que "si había un delito, por supuesto que se debía indagar". "Otra cosa es quién era el sujeto que cometió el delito", aseguró, para responder después a si cree que es injusto que UEFA sancionase a la entidad rojilla. "Yo, personalmente, creo que no sería lo más indicado", confesó.

RELATO DE LOS HECHOS DE LA RFEF

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Según relata Camps, LaLiga solicitó al Consejo Superior de Deportes (CSD) "una auditoría complementaria del club", a lo que accede el organismo ministerial; además, explica que la patronal remite los resultados a Osasuna el 18 de febrero de 2015 y que los dirigentes del club navarro presentan en el Juzgado de Guardia "una denuncia por desvío de 2,4 millones de euros" de las cuentas del club.

Posteriormente, según Camps, LaLiga presenta "una querella por apropiación indebida y por corrupción deportiva" contra el entonces presidente y contra diversos directivos de la entidad, y que el juez acumula las dos denuncias; este dicta un auto el 11 de enero de 2016 en el que decide "no imputar al CA Osasuna por corrupción deportiva porque entiende que no hay ninguna responsabilidad penal por parte del club". "LaLiga recurre ese auto mediante dos recursos diferentes: entiende que sí había delito de corrupción deportiva y que el club era responsable. Hace un recurso de reforma el 27 de enero de 2016 y un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial", señala.

Tras ello, explica que el juez indica a LaLiga que el recurso de reforma "no tiene razón de ser" y que Osasuna "no debía ser imputado legalmente" y deja a los mandatarios como únicos responsables de esos delitos que se estaban investigando. "La RFEF no se personó como acusación particular ni para acusar al club ni para acusar a los directivos", apunta.

"La RFEF ha tenido conocimiento de que LaLiga envió unos escritos a la FIFA y a la UEFA denunciando estos hechos el 9 de marzo de 2015. La UEFA y la FIFA tenían conocimiento de esos hechos a través de LaLiga. En esos escritos LaLiga decía que era deplorable que la RFEF no hubiera denunciado al club y a los directivos", subraya.

"LA RFEF NO ACUSÓ A OSASUNA Y SÍ ES ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL 'CASO NEGREIRA'"

Además, Camps desmintió que el organismo federativo ofrezca un trato de favor a otros clubes como el FC Barcelona. "La RFEF sí está personada como acusación particular en el 'caso Negreira'. ¿Cómo pueden decir que hay un trato distinto? En el caso de Osasuna no se personó ni acusó a nadie. Claro que hay diferencia", subrayó.

"En el caso de Osasuna estamos ante una situación jurídica firme del Tribunal Supremo, que dice que hubo una serie de personas, no el club, que cometieron delitos en el ámbito deportivo. Esto es una sentencia firme, en otros casos estamos en el inicio de una investigación", continuó.