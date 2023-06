Fútbol.- Ona Batlle firma con el Barça Femení hasta 2026

"Me fui, pero lo hice con la mentalidad de poder volver"

La lateral, canterana blaugrana, llega libre procedente del Manchester United

La jugadora internacional española Ona Batlle jugará en el Barça Femení hasta 2026 tras firmar un nuevo contrato con el club blaugrana, en cuyas categorías inferiores se formó, después de quedar libre en el Manchester United.

"Ona Batlle es nueva jugadora del FC Barcelona y el primer refuerzo para la temporada 2023/24. La lateral de Vilassar de Mar ha firmado el contrato que la vestirá de azulgrana hasta el 30 de junio de 2026", anunció el club blaugrana.

A sus 24 años, la lateral formada en la Masia regresa a un FC Barcelona al que llegó en 2011, cuando tenía sólo 12 años, para incorporarse al Infantil-Alevín. Tras pasar por todas las categorías inferiores, ganó con el Barça B la entonces Segunda División.

Se marchó al Madrid CFF (2017/18) y también jugó en el Levante (2018-2020) antes de marcarhse a Inglaterra, donde en las últimas tres temporadas ha sido 'red devil' en el Manchester United, club en el que acaba de finalizar su vinculación.

"Se trata de una lateral diestra de un amplio despliegue físico y una buena técnica, con la particularidad de que puede actuar con solvencia tanto en la banda derecha como en la izquierda", destacó la entidad 'culer'.

Ona Batlle es una de las 30 preseleccionadas por España para disputar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda a partir de julio. Este lunes ha quedado concentrada en Benidorm.

"Siempre ha sido mi sueño estar en el primer equipo del Barça. Es cierto que me fui, pero lo hice con la mentalidad de poder volver. Tengo muchas ganas e ilusión de compartir vestuario y experiencias con las jugadoras que voy a estar", valoró Batlle a los medios del club.

"Para mí el Barça siempre ha estado en mi corazón y no es fácil decirle que no. Desde el primer momento lo he tenido en mente. "Tengo mucha más experiencia de cuando me fui. He estado viajando, incluso a Inglaterra, donde he sido muy feliz pero estoy muy contenta de poder volver y seguir aquí mi carrera. Me dejaré la piel y disfrutaré", añadió.

La firma del contrato tuvo lugar en el Despacho Presidencial de las oficinas del Spotify Camp Nou y poco después la jugadora se enfundó su nueva camiseta para una primera sesión de fotos en el Estadi Johan Cruyff.