Fútbol.- Luis García Plaza: "Es mi cuarto ascenso, es la oportunidad de los que no podemos ganar títulos"

El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, quiso ser comedido con su euforia por su pasado por el Levante pero confesó su alegría por el ascenso logrado este sábado, en un final "rocambolesco" con el penalti en el minuto 129 que les dio el último billete a Primera División amte el equipo 'granota'.

"Ha sido la tónica de toda la temporada, una igualdad tremenda. Yo creo que hemos sido mejores. Hemos jugado muy directo, muy vertical y hemos tenido ocasiones. En el césped, en este partido, hemos sido merecedores de la victoria. Hemos controlado el partido en todo momento. Allí fue igualado pero aquí tenemos cinco ocasiones de empujar", dijo en rueda de prensa.

El Alavés logró el ascenso en el Ciudad de Valencia con un penalti en el largo descuento de la prórroga que señaló el colegiado con ayuda del VAR, un final "rocambolesco" para un largo camino. "En el campo no me he dado cuenta y en el videomarcador se ha visto que era penalti. Para mí es penalti, pero es la interpretación. A partir de ahí, yo no obligo a nadie a tirarlo. Asier lo ha tirado fenomenal, para algo vino y nos ha dado el gol del ascenso", afirmó.

"Es mi cuarto ascenso, es la oportunidad de los entrenadores que no podemos ganar títulos. Me duele por el Levante, es la misma gente de cuando yo estaba. Estoy en una casa que me ha dado mucho y quiero ser respetuoso. Como entrenador, he hecho una de mis mejores temporadas. Me ha exigido mucho esta temporada", añadió.

Por otro lado, García Plaza confesó que tenía la tranquilidad de que si el partido se iba largo aguantarían mejor que el Levante. "Hemos llegado físicamente muy bien, si llegábamos a la prórroga íbamos a llegar mejor. A partido largo sabíamos que íbamos a estar mejor que ellos. Hemos trabajado lo que teníamos en la cabeza durante la semana", terminó.