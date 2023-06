Fútbol.- José Castro: "'Monchi' tenía claro que quería marcharse"

El presidente del Sevilla FC, José Castro, aseguró este lunes que Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' "tenía claro que quería marcharse" del club hispalense, para poner rumbo al Aston Villa de la Premier League, a pesar de que le instaron a "recapacitar", porque les "hubiera gustado" que hubiese continuado en la entidad.

"(Monchi) No es un profesional cualquiera. Ha hecho mucho y bueno por la entidad y nos habría gustado que se hubiera quedado, pero el que decide marcharse es él. Le dije que recapacitara una semana, pero tenía claro que quería marcharse", señaló Castro en el acto de renovación del jugador sevillista Nemanja Gudelj a las preguntas de los medios de comunicación.

El presidente de la entidad de Nervión explicó que Monchi les expresó que "se encontraba cansado". "Pensábamos que se iría a San Fernando, que no implicaba ninguna cláusula. Pero una vez que hay un equipo detrás de él que le quiere, el club tiene que hacer valer las cláusulas del contrato", reiteró sobre la postura del Sevilla para dejar que el director deportivo pusiera rumbo al Aston Villa inglés.

"Es él quien nos ha prescrito jugadores para compras y ventas y luego los consejeros delegados hemos decidido. El 99 por ciento de las operaciones las hemos hecho, pero utilizando el símil que él usó, si la botella se está derramando, los ejecutivos del club tienen que cogerla para que no se derrame el agua y ponerla en pie de nuevo. No hay momento de ruptura de relación", agregó sobre el asunto, insistiendo en que hubo "diferencias" y "momentos de tensión".

Sobre la Junta Extraordinaria de Accionistas solicitada por el ex presidente del club y accionista José María del Nido, comentó que "no es agradable" celebrarla en un momento como este, recién terminada la temporada". "Ni llega en el mejor momento, porque tenemos mucho trabajo. Evidentemente, no es lo ideal, pero la ley es así. Tendríamos que tener la cabeza puesta solo en la planificación", valoró sobre una reunión que se celebrará el 27 de julio.

Finalmente, sobre la renovación de Gudelj, Castro aseguró que el defensor serbio ya es un sevillista más, después de que haya "hecho suya nuestra filosofía de no rendirse jamás". "Nunca lo tuvo fácil, compitiendo con enormes jugadores en su posición, pero nunca bajó los brazos y trabajó como el que más. Ese espíritu de superación es el que te hace ser uno de los nuestros. Esta renovación es una grandísima noticia para el Sevilla y nos hace a todos enormemente felices", concluyó.