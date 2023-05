Fútbol.- Javier Tebas: "El reto de la reestructuración del fútbol hay que afrontarlo para evitar la desigualdad"

"La Superliga es un problema de futuro", reitera el presidente de LaLiga

Beatriz Álvarez destaca el camino "lleno de barreras" de la Finetwork Liga F

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró preocupado este viernes por la situación económica del fútbol actual y la necesidad de una "reestructuración" al respecto, que permita "evitar la desigualdad" entre los equipos más grandes y el resto de competidores.

"El futuro del fútbol tiene retos muy importantes, ahora mismo las competiciones europeas afectan a los clubes por el dinero que reparten. Cuando un club de una liga pequeña va a Champions, recibe tanto dinero que desestructura al resto de equipos. El reto de la reestructuración del fútbol hay que afrontarlo porque, si no, va a haber una desigualdad", declaró Tebas durante el ISDE Sports Convention 2023.

Sobre la Superliga, el presidente de LaLiga comentó que hay que tener "cuidado" porque "destroza" las ligas nacionales, que son las que "crean el talento" y haría desaparecer el "50% de los ingresos del fútbol español", acarreando que éste se "viniera abajo". "La Superliga es un problema de futuro porque propone un modelo en el que unos clubes dominen el fútbol profesional europeo y decidan cómo se reparte el dinero y se hacen las competiciones", valoró.

También dijo que la Premier League "genera pérdidas" y provoca "inflación" en el ecosistema futbolístico, lo que afecta a todos "los que participan en él". Tildó esta política de "descontrol de gastos" porque afecta a equipos españoles a nivel "deportivo y económico", impidiéndoles fichar en igualdad de condiciones. "La obligación de todas las ligas es tener visión a medio-largo plazo; los clubes la tienen a corto, pero nosotros debemos mirar mas allá", manifestó.

Por otra parte, recalcó la importancia del fútbol como motor económico del país, ya que es "el 40% del producto interior bruto español" y cualquier decisión legislativa puede "afectar a toda la industria" asociada. "Hay muchos actores que toman decisiones respecto al fútbol y pueden dañar a todo lo que genera. Aportamos casi lo mismo que el Estado al presupuesto del Consejo Superior de Deportes, por lo que hay que tener mucho cuidado con el fútbol", defendió.

Sobre la nueva Ley del Deporte, criticó que se haya legislado "en las últimas horas", provocando imprecisiones al estar redactada "con prisa". Esta ley nació para evitar "conflictos históricos" con la RFEF, pero auguró que puede atraer más por haber dejado "temas abiertos". "Hay varios decretos de esa ley que hay que ver si nos van a afectar o ayudar a generar más conflicto, y en tres meses con ella ya los ha creado", subrayó.

Sobre las discrepancias entre LaLiga y la RFEF, señaló la imposibilidad de sentarse a negociar otra vez con quien "solo quiere imponer lo que quiere". Pese a sentirse "cómodo" con esta relación, discrepó de su forma de "gobernar el fútbol". "Estamos dispuestos a sentarnos a negociar, pero siempre respetando las competencias y entendiendo la jerarquía", argumentó.

BEATRIZ ÁLVAREZ ELOGIA LA FINETWORK LIGA F

Beatriz Álvarez, presidenta de la Finetwork Liga F, por su parte comentó el camino "lleno de barreras" para convertirse en 2022 en la primera liga profesional femenina de España, desde que se formara la asociación de clubes femeninos en 2015. "No pensábamos que podríamos llegar a lo que tenemos ahora, pero estamos logrando cosas importantes como la primera venta de derechos audiovisuales o la firma del primer convenio colectivo de un deporte femenino", agregó.

Álvarez también criticó las dificultades que le puso la RFEF desde su primera conversación, como un informe desfavorable presentado ante el CSD sobre la perseguida profesionalización. "No es casualidad que hayamos conseguido ya monetizar la competición y en todos los años anteriores no se haya podido. Es una muestra de que quien antes tenia el poder no hacia nada por la competición", concluyó.

También tuvo la palabra José Miguel Calleja, director general de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), que recalcó la "buena salud" de su Liga, aunque enfrentándose a "momentos complicados" por otras competiciones que crean "fricción" en el calendario. "Para que haya un buen futuro del baloncesto todas las partes deben sentarse, hay que tomar decisiones. El futuro es esperanzador, pero hay que moverse", resaltó.

Por su parte, Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), recordó la importancia de las ligas profesionales, ya que son "promotoras" del deporte y dan "el equilibrio necesario" a todos los niveles. "Para que haya balance, todos tenemos que influir en las decisiones y las instituciones deben intervenir para que evitar las desigualdades", finalizó.