Fútbol.- Fernando Morientes: "Me gusta Harry Kane para el '9' del Real Madrid por su rendimiento instantáneo"

Miguel Ángel Moyá, sobre Joao Félix: "Simeone no se casa con nadie y tener a un Joao inspirado es bueno para el Atlético y LaLiga"

El exfutbolista y embajador de LaLiga Fernando Morientes confesó que el delantero inglés Harry Kane, del Tottenham, sería su elegido "para el '9' del Real Madrid por su "rendimiento instantáneo", mientras que apuntó que con la llegada del centrocampista Jude Bellingham "puede haber jugador para mucho tiempo" en el conjunto blanco.

"Viendo el panorama futbolístico, me gusta Harry Kane para el '9' del Real Madrid, por su rendimiento instantáneo. Aunque hay algunos jugadores, como Eden Hazard, que no lo han dado. Kane sería para la actualidad, no para sacarle un rendimiento económico", explicó el ex del conjunto merengue a las preguntas de los medios tras la presentación del acuerdo y revelación del distintivo entre LaLiga y Avery Dennison para la nueva temporada.

Morientes cree que el delantero del Tottenham es el delantero que más se adaptaría al puesto de '9' en el Real Madrid tras la salida de Karim Benzema. Un adiós que hará también que los brasileños Vinícius Júnior y Rodrygo Goes tomen "un papel más importante y determinante". "Yo quiero que mantengan esa progresión. Cuando eres joven, siempre tienes dientes de sierra en tu carrera", analizó.

"Rodrygo ha dado un paso decisivo para asentarse en el Real Madrid, uno de los clubes más difíciles. A ver qué complemento le ponen a los dos, porque parten como futuribles titulares en las bandas. Su progresión dice que pueden ir a más y mejorar sus números, aunque ya sean muy llamativos. Son dos jugadores determinantes", agregó sobre la parcela ofensiva de los madridistas de cara a la próxima temporada.

El Real Madrid sí contará el inglés Jude Bellingham, al que aconsejó que para "dar el salto" a un club como el merengue "lo importante es el talento y la cabeza". Si no tienes talento, no vas a poder jugar en los grandes equipos. No tiene nada que ver jugar en el Dortmund, y unos lo asumen de una manera y otros, de otra, ahí está la incertidumbre. Pero por lo que hemos visto de él, da la sensación que puede haber jugador para mucho tiempo. Hay que tener paciencia para ver su progresión", indicó sobre el flamante fichaje merengue.

Además, Morientes profundizó en la actualidad de la selección, que este jueves jugará la semifinal de la 'F4' de la Liga de Naciones ante Italia, lamentando que España sea "un país resultadista". "Cuando hay malos resultados, siempre se buscan 'cabezas de turco'. Estamos en un proceso de cambio, es difícil encontrar una generación tan dorada como la de 2010 y 2012. Hay un relevo generacional bien encabezado por De la Fuente, ahora hay que encontrar una forma de juego y hacer un equipo fiable y creíble", comentó.

MIGUEL ÁNGEL MOYÁ: "SI NO GANAMOS LA LIGA DE NACIONES, NO ES UN FRACASO"

En esa línea estuvo también el exguardameta Miguel Ángel Moyá, que resaltó que España está "otra vez en una 'F4'" después de "competir bien". "Se puede exigir seguir en su línea de juego, con retoques, pero si no ganamos, tampoco sería un fracaso. La selección es una de las mejores del mundo, está en un cambio generacional con nuevos talentos", puntualizó.

Como ex rojiblanco, Moyá abordó la situación del portugués Joao Félix, que podría recalar de nuevo en el Atlético tras su cesión al Chelsea. "La trayectoria no siempre es dorada como Cristiano o Messi, pero Joao no consigue comulgar con la situación o el entrenador, le ha costado tener un rendimiento longevo", lamentó.

"Es un talento por explotar, pero no ha funcionado como estaba previsto. Si vuelve, será un jugador más. Si lo hace bien, Simeone no se casa con nadie. Tener a un Joao inspirado es bueno para el Atlético y LaLiga", opinó.