Fútbol.- Ernesto Valverde: "Tengo la sensación de haber podido ganar todos los partidos en San Mamés"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, hizo balance este jueves de la temporada de los rojiblancos, destacando que, de todas las temporadas que ha entrenado a los 'leones', es la primera vez que ha tenido "la sensación de haber podido ganar los 21 partidos" disputados "en casa", añadiendo que no recordaba haber tenido nunca esa sensación de "dominio" continuo.

"No me gusta recurrir a final de temporada a la suerte, cada equipo suele estar en donde tiene que estar. En los años que he entrenado al Athletic, es la primera vez que he tenido la sensación de haber podido ganar los 21 partidos (19 Liga y 2 de Copa) que hemos jugado en casa. Esa sensación de dominio que hemos tenido continuamente ante los rivales no recuerdo haberla tenido nunca, incluso el año que clasificamos para Champions no la tuve", comentó Valverde en declaraciones a los medios del club.

El técnico extremeño abordó también el nivel competitivo del equipo a lo largo de temporada, en la que han estado "peleando desde el primer partido al último por el objetivo de entrar en Europa". "Siempre nos hemos movido en esas posiciones, y eso siempre es positivo, que el Athletic esté ahí", comentó.

Aunque también reconoció que quedarse "fuera por muy poco" genera "una sensación de frustración que es normal". "No ha habido ningún equipo superior a nosotros en casa. Lo normal hubiera sido haber sumado 35-37 puntos en casa", apuntó.

"Fuera de casa hemos tenido 3-4 partidos que no hemos dado el nivel, en Barcelona. Uno de los peores fue Girona sin duda, en Villarreal fueron muy superiores, y en Vigo aprovecharon su oportunidad. A pesar de ello creo que fuera de casa creo que hemos estado bien y tenemos buenos números", analizó sobre el rendimiento de su equipo lejos de San Mamés.

Para finalizar, 'Txingurri' subrayó cuáles son las metas de cara a la próxima temporada, centrado en "mejorar". "Considero que hemos hecho muchas cosas bien. Simplemente necesitamos mejorar el acierto y corregir errores puntuales. Me gusta tener la sensación de dominio que hemos tenido esta campaña", concluyó.