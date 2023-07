España se clasifica para semifinales con un gran triunfo ante Alemania

España accedió este jueves a las semifinales del Campeonato de Europa de hockey patines, donde se medirá el viernes a Italia (21:00 horas), tras ganar a Alemania en los cuartos de final (5-0) con goles de Martí Casas, Sergi Aragonés (2), César Carballeira y Roc Pujadas.

El combinado entrenado por Guillem Cabestany, vigente campeón continental, ejerció su teórica superioridad desde el inicio en un partido plácido y estrenó pronto el marcador en un remate de Martí Casas a la media vuelta (1-0, min.3).

Spain is also confirmed among the best four in Europe.#WSEEuro#WSERinkhockeypic.twitter.com/FoMBmufczC