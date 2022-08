España cierra el Mundial de Piragüismo primera en el medallero con cuatro oros, dos platas y dos bronces

Carlos Arévalo repite oro en el Mundial de Piragüsimo

El éxito de Carlos Arévalo con el K4 y un oro para la historia el sábado, lo extendió imponiéndose este domingo en la última jornada del Campeonato del Mundo de piragüismo sprint de Halifax (Canadá) en la final K1 200, con un gran inicio para la delegación española, que junto a la plata de María Corbera en C1 200, amplía a cinco el número de medallas.



Arévalo se proclamó campeón del mundo en una gran regata, dominador desde el inicio y venciendo el pulso al que era dominador de la prueba en las últimas competiciones, el húngaro Kolos Csizmadia, que acabó tercero.

El palista gallego había accedido a la final venciendo su serie pero con el tercer tiempo. Sin embargo protagonizó una final imponente, primero en todo el recorrido que completó con un tiempo de 36.43, por delante del sueco Petter Menning (36.71) y de Csizmadia (38.82).



"Ha sido una regata muy dura con viento en contra pero me he encontrado muy bien y estoy muy contento. Las sensaciones han sido muy buenas. Ganar el oro en el k4 y ahora del K1 es lo máximo. No puedo aspirar a más", manifestó.

El C4 500 continúa con la lluvia de oros

España logró su sexta medalla, el cuarto oro, con el dominio del C4 500 integrado por Juan Moreno, Pablo Graña, Manuel Fontán y Adrián Sieiro en los Campeonatos del Mundo de piragüismo sprint de Halifax (Canadá), con una marca de 1:39.42, por delante de Polonia y Ucrania.

En una final directa, sin clasificación previa, España aprovechó la ausencia en el último momento de Alemania y se proclamó campeona del mundo con superioridad que mostraron Moreno, Graña, Fontán y Sieiro, que aventajaron en 49 centésimas a los polacos Aleksander Kitewski, Arsen Sliwinski, Wiktor Glazunow y Norman Zezula, y en 1:10 segundos a los ucranianos Vitaliy Vergeles, Andrii Rybachok, Yurii Vandiuk y Taras Mishchuk.



"Tenemos un gran equipo de piragüismo en España con un altísimo nivel como estamos demostrando en este Mundial, en el que estamos en lo más alto", resaltó Grana con la satisfacción del éxito conseguido.

María Corbera, plata en C2 200

En la prueba anterior, María Corbera había firmado la cuarta medalla para España, con la que mejora los trofeos conseguidos en el último Campeonato del Mundo disputado en Copenhague.

Tras ser cuarta en la Copa del Mundo de Racice, María firmó una gran final en Halifax (Canadá), en una prueba que inició bien, con el dominio de la china Lin Wenjun, que cedió ante el poderío de la estadounidense Nevin Harrison (49.87), campeona en 2019, y acabó cediendo en la pugna por la plata con María (50.54) por solamente una centésima.



Corbera, que el año pasado fue campeona del mundo en C2 200, reedita la plata lograda en los anteriores mundiales en esta misma prueba por Antía Jácome.

María Corbera se cuelga el bronce en en C1 5000

María Corbera logró su segunda medalla en los Campeonatos del Mundo de piragüismo de Halifax (Canadá), consiguiendo un bronce en C1 5.000 tras la plata lograda en la prueba de velocidad C1 200.



Pese al cansancio acumulado de la prueba de la mañana, María se sobrepuso en una prueba de larga distancia y ganó con comodidad su segunda medalla mundialista sobre la pista del Lago Banook.

Alejada de la pelea por el oro, que fue para la canadiense Katie Vincent ante la pasión del público local de Halifax, con una marca de 27:50.88, a 4.64 segundos llegó segunda la alemana Annika Loske, y a 11.64 María, que tuvo una ventaja de más de un minuto sobre la cuarta, la cubana Yarisleidis Duboys.

Paco Cubelos da la octava medalla a España con un bronce

El de bronce de Paco Cubelos en la última prueba del los Campeonatos del Mundo de piragüismo de Halifax (Canadá), la final del K1 5.000, fue el broche al mejor Mundial en la historia de España, primera en el medallero con la conquista de ocho medallas: cuatro oros, dos platas y dos bronces.

"Una medalla que sabe a oro tras una temporada muy dura por temas personales", confesó a la Federación nada más recibir el trofeo en una prueba en la que pensó abandonar tras romper el timón en la primera vuelta, pensando que no podría acabar y haciéndolo tercero, por detrás del sueco Lindberg y del alemán Grossmann, con 9.45 segundos de distancia respecto al canadiense Simon Mctavish.

España ha cerrado el Mundial de Piragüismo con ocho metales: cuatro oros, dos platas y dos bronces.

El botín pudo ser mayor, pero a puertas de la gloria se quedaron los hermanos Domínguez en el C1 1.000. Noel y Diego acariciaron el bronce que les arrebató Canadá en una final dominada por Alemania, con China segunda. Por su parte, Aitor Gorrotxategi y Pedro Vázquez acabaron séptimos del mundo en K2 1.000, y fue sexta Estefanía Fernández en el K1 1.000.

En las finales B, Pablo Crespo acabó cuarto en el C1 1.000, Mirella Vázquez fue séptima en K1 200, y Aida Bouza y Begoña Lazkano en el K2 500 terminaron séptimas.