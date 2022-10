Carolina Marín, subcampeona en París tras caer ante la china He Bing Jiao en un ajustadísimo tercer set

La española Carolina Marín perdió este domingo ante la china He Bing Jiao en una final del Abierto de Francia, disputado en París, resuelta en tres mangas y una hora y 16 minutos de épica lucha.



La campeona olímpica, tres veces campeona del mundo y en seis ocasiones de Europa, había ganado a He en siete de los ocho anteriores enfrentamientos, pero esta vez la suerte sonrió a la china, que ganó con remontada por 16-21, 21-9 y 22-20.



La primera manga fue muy igualada y con un intercambio de golpes hasta que, desde el 16-16, Marín tomó la iniciativa para ganar los cinco siguientes puntos hasta cerrarla con el 21-16.



He reaccionó en el segundo capítulo, en el que se adelantó pronto con un parcial de arranque de 0-7 que fue una losa para la onubense, que no tuvo opción de cerrar el partido en una manga que acabó con un rotundo 9-21 para la china.



En el set decisivo He arrancó con fuerza y llegó a mandar en el electrónico hasta por siete puntos de margen (4-11), pero Marín tiró de casta hasta empatar 12-12. Desde ahí el duelo empezó a tomar tintes épicos, con continuas alternativas.



Marín, que volvía a una final del Circuito Mundial 19 meses después de la última, salvó una bola de partido con 19-20, pero a la segunda ya no pudo con su rival, que se llevó el set y el partido con un 20-22.