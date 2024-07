AV.- JJ.OO/Balonmano.- Los 'Hispanos' no despegan por culpa de Suecia y los cuartos de final se aprietan

La selección española masculina de balonmano perdió (29-26) ante Suecia este lunes en la segunda jornada de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, fallando a su opción de despegar en el Grupo A y acercar unos cuartos de final que, por si había duda, estarán muy caros.

A los 'Hispanos' no les salió el partido que esperaban. Los de Jordi Ribera no tuvieron continuidad en sus buenos momentos y fueron a remolque de una Suecia que, tras perder su debut, estaba bastante obligada. A España, que buscaba un segundo triunfo de quilates, le faltó un poco de todo y, a este nivel, no puede fallar nada.

Ahora, después del triunfo de Alemania sobre Japón, son cuatro equipos con dos puntos: españoles, suecos, Eslovenia y Croacia. Con tres partidos por delante, los cruces de cuartos se aprietan para los cuatro primeros del Grupo. El colchón de las dos victorias no lo tuvo nunca cerca el equipo de Ribera ante una Suecia que venía de ganar a los españoles en los últimos duelos de la EHF EURO Cup.