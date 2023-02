Acusan de violación y secuestro a un jugador de los Eagles a diez días de la Super Bowl

Josh Sills, jugador de los Philadelphia Eagles, fue acusado este miércoles de violación y secuestro por la fiscalía general de Ohio (EE.UU.). Sills, según un comunicado de la Fiscalía, cometió presuntamente estos delitos en diciembre de 2019.

Los Eagles, que disputarán el próximo 12 de febrero la Super Bowl frente a los Kansas City Chiefs, dijeron que están al tanto de las acusaciones contra Sills. "Hemos estado en comunicación con la oficina de la liga y estamos en proceso de recoger más información. No haremos más comentarios en este momento", afirmó la franquicia de Filadelfia.

The NFL placed G Josh Sills on the Commissioner Exempt List. The organization is aware of the legal matter involving Sills. We have been in communication with the league office and are in the process of gathering more information.