El 4x100 masculino español, a la final; Mario Mollà se luce en los 50 mariposa; Ledecky brilla en su estreno

El 4x100 libre español masculino, con Sergio de Celis, Luis Domínguez, Mario Mollà y César Castro, se clasificó para la final de este domingo con el sexto mejor tiempo en el estreno de las pruebas de natación del Mundial de Fukuoka.

Los españoles nadaron en 3:13.77 y se quedaron a cuatro centésimas (3:13.73) del récord de España, que data del Mundial del año pasado en Roma, con un cuarteto en el que también estaban de Celis, Dominguéz y Mollà, además de Carles Coll.

Además también estuvo a un gran nivel personal Mario Mollà, que firmó su mejor marca personal en los 50 mariposa (23.34), que le sirvió para meterse en la final de la citada prueba en el estreno de las pruebas de natación de este Mundial.

El catalán accedió a la semifinal con el decimocuarto mejor tiempo y rebaja en dos décimas la marca que acreditó para la clasificación (23.54), aunque queda lejos del estratosférico récord de España de Rafa Muñoz (22.43) que data de 2009.

"La marca, habiendo nadado por la mañana, está bastante bien. Siempre me cuesta empezar, pero he abierto con una mejor marca personal, que siempre está bien", comentó.

En la primera sesión de series participaron otros cuatro españoles en pruebas individuales Emma Carrasco (200 estilos), Carlos Quijada (400 libre), Paula Juste (100 mariposa) y Paula Otero (400 libre), más los dos equipos del relevo 4x100.

Carrasco fue vigésimo segunda con 2:15.11, en un corte que estaba en 2:12.83 en los 200 estilos. "Al principio he ido a por todas, he ido bastante bien en mariposa y espalda, pero en braza me he mantenido ya iba bastante pasada y en crol me ha costado. Al final estar en una serie de un Mundial es algo nuevo para mi", dijo.

Carlos Quijada, que fue vigésimo en la semifinal de 400 libre, se mostró satisfecho con la marca (3:49.60) y con su estreno en un Mundial. "He gestionado muy bien los nervios de haber nadado contra gente muy rápida. Mi objetivo era rebajar mi mejor marca, aprender, mejorar y lo he conseguido", explicó.

Paula Juste, con 59.94, fue vigésimo séptima en las series de 100 mariposa, mientras que Paula Otero fue la vigésimo octava en las semifinales de 400 libre con 4:16.63.

El equipo femenino de 4x100 con Carmen Weiler, Ainhoa Campabadal, África Zamorano y Paula Yuste fueron decimosextas y quedaron fuera de la final al marcar 3:42.53, lejos del récord de España que está en 3:40.46 desde 2016.

Ledecky gana el primer asalto a Titmus y McIntosh en las semis de 400 libre

Katie Ledecky, la campeona del Mundo, le ganó el primer asalto a Summer IcIntosh, la plusmarquista mundial, y a la australiana Ariarne Titmus en la semifinal de los 400 libre, seguramente una de las pruebas estrella de este Mundial, que vivirá esta noche de domingo, a partir de las 20:00h, el desenlace.

La estadounidense se impuso, además, en la serie que le midió a la canadiense. Ledecky firmó 4:00.80 por 4:01.72. Anteriormente, en la cuarta serie, Titmus se había impuesto con 4:01.72. Por lo que la final se presenta apasionante entre las tres mujeres que este año han sido las únicas en bajar de los cuatro minutos.

Las otras cinco finalistas son la alemana Isabel Gose, la neozelandesa Erika Fairweather, la australiana Lani Pallister, la estadounidense Bella Sims y la china Bingjie Li.

El francés Leon Marchand, archifavorito en las dos pruebas de estilos, el hombre que acecha el mítico récord de Michael Phelps en los 400 estilos (4:03.84), una marca que data de los Juegos de Pekín 2008, se vio superado por el estadounidense Carson Foster en la semifinal.

En la final también estarán Daiya Seto (JPN), Alberto Razzetti (ITA), Brendon Smith (AUS), Chase Kalisz (USA), Balasz Hollo (HUN) y Lewis Clareburt (NZL).

En la semifinal masculina de 400 libre, el australiano Samuel Short fue el más rápido de largo y marcó la mejor marca mundial del año (3:42.46), rebajando en dos centésimas el mejor tiempo que también era suyo (3:42.46).

No fallaron los favoritos, y también estarán en la final de esta noche el austriaco Felix Auboeck, el brasileño Guilherme Pereira da Costa, el tunecino Ahmed Hafnoui, el alemán Lukas Martesn, el surcoreano Woomin Kim, y el australiano Elijah Winnington, todos ellos por debajo de 3:44. El único que se clasificó por encima de esta marca fue el suizo Antonio Djakovic (3:45.43).

En las eliminatorias de 50 mariposa, dominadas por el francés Maxime Grousset (22.74), bajaron también de 23 segundos el británico Jakob T.T. Peters y el trinitense Dylar Carter. Otros favoritos como el italiano Thomas Ceccon, el británico Ben Proud o el húngaro Szebastian Szabo no fallaron. El español Mario Mollà también estará entre los dieciséis semifinalistas.

En la primera sesión de finales de este domingo se vivirán las de 400 libre (hombres y mujeres), así como los relevos 4x100, hombres y mujeres.