Sigue este jueves desde las 9:00h en 'Tiempo de Juego' el estreno de España en Tokio

La selección española de fútbol olímpico, que debuta este jueves ante Egipto, es una de las grandes favoritas a hacerse con la medalla de oro el próximo 7 de agosto en Yokohama, ya que llega con la columna vertebral del equipo campeón de Europa en 2019 y con seis ‘refuerzos’ de la absoluta que llegó hasta semifinales, donde cayó en penaltis contra Italia, en la última Eurocopa.



El primer puesto logrado en Barcelona’92, el único conseguido por una selección europea desde que se impusiera el formato sub-23, este año sub-24 debido al aplazamiento de los Juegos Olímpicos, es el objetivo que perseguir. Y sus protagonistas no lo ocultan.



“No hay ninguna selección mejor que España”, aseguró el seleccionador Luis de la Fuente en una reciente entrevista con EFE. “Lo único que está en nuestra cabeza es intentar traernos la medalla de oro para España”,comentó Asensio días atrás.



La meta está clara, a pesar de ser conscientes de la dificultad que históricamente ha entrañado este formato. En Londres 2012 España cayó eliminada en la fase de grupos sin poder anotar un gol en un equipo que contaba con nombres como Jordi Alba, Juan Mata y Javi Martínez tras proclamarse campeones de Europa con la absoluta.



En la actual convocatoria, todos los futbolistas juegan en Primera División a excepción de Óscar Gil y Javi Puado, que ascendieron con el Espanyol en la pasada temporada. En el foco internacional figura el nombre de Pedri. Recientemente nombrado mejor jugador joven de la Eurocopa y foco del debate después de que el Barcelona se quejara de su participación en los Juegos Olímpicos por su gran carga de minutos tanto con el club como a las órdenes de Luis Enrique.



Luis de la Fuente le quiere a su lado y el club está obligado por decreto Ley a ceder al futbolista, por lo que, si todo sirgue el curso previsto, será uno de los fijos en la alineación del seleccionador.

A su lado aparecerá Dani Ceballos. Un futbolista que siempre ha rendido a gran nivel a las órdenes del técnico riojano y que le tiene encandilado. Dos ‘jugones’ con, presumiblemente, Mikel Merino, tras superar una lesión en la vértebra L4, para cubrirles las espaldas formarán un centro del campo de todas garantías con otros grandes nombres como Carlos Soler, Martín Zubimendi o Jon Moncayola esperando su oportunidad.



Opciones de todo tipo que se repiten en la delantera. Marco Asensio fue convocado a pesar de renunciar a ir al Europeo en el que se logró el billete olímpico. El cuerpo técnico tiene gran confianza en que puede ser diferencial y del balear dependerá demostrar que vuelve a estar al 100% tras la grave lesión de rodilla sufrida en verano de 2019.



Bryan Gil y Mikel Oyarzabal son las dos otras opciones de banda a las que hay que sumar la versatilidad de Javi Puado y Dani Olmo junto al olfato goleador de Rafa Mir. Calidad a raudales para el gol, la asignatura pendiente de la generación que cayó en semifinales en el reciente Europeo sub-21 disputado en Hungría y Eslovenia.



En la parcela defensiva. Luis de la Fuente construye equipos que son muros atrás y este no puede ser menos ya que cuenta con futbolistas de total confianza. Unai Simón, reforzado tras reponerse del grave error contra Croacia en la Eurocopa, apunta a titular, aunque con Álvaro Fernández, el titular en el pasado Europeo, con opciones. Menos para un Iván Villar que entró a última hora por el positivo de Álex Domínguez.



En el lateral derecho, el único puro es Óscar Gil. El del Espanyol se ganó su puesto por sus actuaciones en el Europeo y destacó en el debut absoluto contra Lituania. Además cuenta con la polivalencia de Óscar Mingueza, que puede jugar de lateral y en el centro de la zaga, donde Pau Torres, único central zurdo apunta a ser fijo. Jesús Vallejo y Eric García ocupan las otras dos plazas.



Las dudas llegan en el lateral izquierdo, posición en la que Luis de la Fuente cuenta con un Juan Miranda al que siempre le ha tenido mucha confianza y fue titular en el amistoso contra Japón, y con Marc Cucurella, capitán de la reciente generación sub-21, pero que está acostumbrado a jugar de extremo en su club, el Getafe, aunque con muchas tareas defensivas.





EGIPTO, SIN SALAH, EN EL CAMINO HACIA EL ORO DE NUEVO



Con el mencionado oro en Barcelona’92 y las platas en Amberes 1920 y Sidney 2000, España comenzará su andadura para engordar su palmarés en Sapporo frente a Egipto, rival al que también se enfrentó, y ganó 2-0, en las olimpiadas celebradas en España.



El equipo africano no puede contar con su gran estrella internacional, Mohamed Salah, a pesar de que tanto él como la Federación insistieron en su deseo de que participase en la cita olímpica. El Liverpool no se lo permitió ya que eso implicaría perderse el inicio de la temporada en la Premier League y al no ser un equipo del propio país, el club no tiene la obligación de ceder al futbolista. Sin Salah, Egipto se queda sin futbolistas que jueguen en Europa y la mayoría se reparten entre la liga local y la de Arabia Saudí.





- Alineaciones probables:



Egipto: Mohamed El Shenawy; Amed Ramadan, Hegazy, El Wensh, Fatouh; Akram Tawfik, Emam Ashour, Nasser Maher; Yasser Rayan, Taher Mohamed, Ramadan Sobhi.



España: Unai Simón; Óscar Gil, Eric García, Pau Torres, Miranda; Mikel Merino, Ceballos, Pedri; Asensio, Oyarzabal, Dani Olmo.





Estadio: Sapporo Dome (Sapporo, Japón).



Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania).



Hora: 09.30 horas CEST (07.30 horas GMT).

