Marc Vidal, inversor: "Cuando un turista visita España y paga en un restaurante ese dinero cuenta como exportación de servicios; por eso hay superávit de 45.000 millones de euros"

El analista económico Marc Vidal ha despejado este lunes en el programa 'Herrera en COPE' una de las grandes dudas que rodean la economía española. A la pregunta de Carlos Herrera sobre cómo es posible que España tenga superávit si compra más de lo que vende, Vidal ha ofrecido una explicación detallada en su sección 'Salida de emergencia'.

Vidal ha comenzado por confirmar el dato de partida: España tiene un déficit comercial de bienes, lo que significa que "compra al extranjero más productos de los que vende". De hecho, ha señalado que en 2025 este déficit superó los 50.000 millones de euros. Sin embargo, el país mantiene un superávit exterior cercano al 3% del PIB, unos 45.000 millones de euros anuales, un equilibrio que se sostiene sobre un pilar fundamental.

El turismo, la clave del equilibrio

La explicación principal, según el analista, reside en el sector servicios, y muy especialmente en el turismo. Vidal ha aclarado que cuando un turista extranjero visita España y "paga un hotel, un restaurante o un transporte, ese dinero cuenta como exportación de servicios". Este sector por sí solo genera un superávit equivalente al 4% del PIB español, una cifra suficiente para "compensar el déficit comercial que tenemos en esos bienes y que ronda el 2% del PIB".

España puede importar muchos bienes porque vende al mundo algo distinto, experiencias, conocimientos, servicios" Marc Vidal Inversor

Más allá del sol y playa

Sin embargo, Vidal ha querido compartir un "matiz que a menudo se pasa por alto". Aunque el turismo es el mayor contribuyente, "por suerte, ya no es el único". España ha comenzado a obtener superávits importantes en otras áreas de servicios internacionales como la ingeniería, la consultoría, el transporte, la logística o los servicios digitales, que ya aportan alrededor de un 2% adicional al superávit.

Gracias a esta diversificación, ha afirmado Vidal, "España puede importar muchos bienes porque vende al mundo algo distinto, experiencias, conocimientos, servicios". Por ello, aunque el turismo sigue siendo el gran motor, es "el sector servicios en su conjunto" el que se ha convertido en "el verdadero pilar de nuestra economía".

Finalmente, el analista ha concluido con una reflexión sobre el verdadero motor del país, atribuyendo el éxito al "esfuerzo diario de todo el sector productivo, el que levanta cada mañana la persiana de su negocio". Según sus palabras, ahí reside la verdadera fortaleza nacional: "Ese es el verdadero superávit de este país, su gente y sus empresas".