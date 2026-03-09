COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

EL TERTULIÓN

Manolo Lama reacciona a la 'rajada' de Xavi: "A Xavi le ha faltado decir: 'soy el vicepresidente de Víctor Font', le está haciendo la campaña"

El comunicador analiza en El Tertulión de Tiempo de Juego las palabras del técnico del Barça y cree que su discurso estaba perfectamente programado

00:00
Descargar

El periodista analiza la intención de la entrevista del exentrenador del Barça

Redacción Deportes

Publicado el

1 min lectura0:35 min escucha

Descargar

Las recientes declaraciones de Xavi Hernández al periódico La Vanguardia han generado un notable revuelo en el panorama deportivo. Durante 'El Tertulión de Tiempo de Juego', el periodista Dani Senabre ha sostenido que la intervención del técnico estaba completamente planificada. Según Senabre, "esto está programadísimo en la cabeza de Xavi, que tiene ganas de sentarse y vomitar esto", y ha añadido que "no es casualidad que en el día de hoy, a esta hora y en este momento, Xavi suelte todo lo que ha pasado".

La campaña a favor de Font

Por su parte, el comunicador Manolo Lama ha llevado el análisis un paso más allá con una irónica reflexión. Lama ha sugerido que el discurso del entrenador del FC Barcelona se asemeja a una estrategia de apoyo a un candidato presidencial, afirmando que "está haciendo la campaña a Víctor Font".

Para reforzar su argumento, ha añadido con humor que lo único que le faltó a Xavi fue proclamarse parte de una futura directiva. Concretamente, ha expresado que al técnico "le falta decir, y soy vicepresidente de Font".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking