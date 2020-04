El presidente de la Asociación Médica de Japón ve difícil que haya JJOO sin una vacuna contra el COVID-19

Si no se desarrolla una vacuna "efectiva" contra el COVID-19 será "extremadamente difícil" celebrar los próximos juegos olímpicos en 2021, advirtió el presidente de la Asociación Médica de Japón, Yoshitake Yokokura.

El experto hizo un repaso de las herramientas que tiene Japón para luchar contra la pandemia de coronavirus y mencionó la decisión de los organizadores de Tokio 2020 de aplazar para el año próximo las Olimpiadas, cuyo inicio inicialmente estaba programado para el 24 de julio de este año.

Ahora comenzarán el 23 de julio de 2021, en la creencia, según los organizadores, de que habrá tiempo suficiente para que se remonten las derivaciones de la pandemia de coronavirus.

"Mi opinión personal es que si no se ha desarrollado una vacuna efectiva (contra el COVID-19) será difícil celebrar los Juegos Olímpicos", afirmó Yokokura en una rueda de prensa telemática que ofreció desde la sede del Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ, en inglés) en Tokio.

"No diría que no deberían celebrarse, pero sería extremadamente difícil", agregó Yokokura, una de las voces más respetadas en Japón en los esfuerzos para luchar contra la pandemia.

El presidente del comité organizador de Tokio 2020, Yoshiro Mori, propuso que la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos y la de apertura de los Paralímpicos queden eliminadas para reducir gastos, según dijo en una entrevista difundida este martes.

Mori también señaló en la conversación con el diario deportivo japonés "Nikkan Sports" que no cabe otro aplazamiento más allá del 2021 y, en caso de que no se celebren ese año, no habría otra solución más que cancelarlos, como ya ocurrió en el pasado durante las dos guerras mundiales.

La propuesta de Mori es celebrar una ceremonia de apertura general al principio de los Juegos Olímpicos, programados para empezar el 23 de julio de 2021, y otra ceremonia de clausura, también general, al final de los Paralímpicos, que acabarán el 5 de septiembre de ese año.

El veterano organizador admitió que no es un cambio fácil, ya que todavía tienen que saber si los comités olímpicos y paralímpicos internacionales están de acuerdo o qué harían con las entradas ya vendidas de las ceremonias que se eliminarían, entre otros problemas.

"Espero que todos los implicados se den cuenta de que el retraso hasta 2021 es el primero en la historia de las Olimpiadas", recordó Mori, que aseguró no saber cuál será el coste económico adicional provocado por este aplazamiento.