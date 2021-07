Pau Gasol: "Estoy disfrutando de este momento de traspasar conocimiento e inspirar a los jóvenes"

El internacional español Pau Gasol ha asegurado que deben "ir con todo y competir al máximo"para tratar de conseguir un buen resultado en los Juegos Olímpicos de Tokio, y ha reconocido que en este momento, en el que no tiene "tanto protagonismo en la pista", está "disfrutando" de poder "traspasar conocimiento" y de "inspirar y motivar a los jóvenes que vienen con fuerza".

"Cada etapa de la vida tiene su belleza, y hay que saber saborear cada una de ellas. Los últimos años como jugador están siendo de adquirir conocimiento, de hacer de mentor y de no tener tanto protagonismo en la pista en cuanto a productividad como en el pasado. Es un momento de pasar la antorcha, pasar el relevo", señaló en declaraciones a la Federación Española de Baloncesto (FEB).

?? @paugasol y sus reflexiones días antes de viajar a #Tokio2020



??? "Durante estos 2?? años apartado de las pistas, la idea de poder competir en mis quintos @juegosolimpicos ha sido el motor que me ha empujado a seguir trabajando".#LaFamilia#SomosEquipopic.twitter.com/kVlpNvwJeZ — Baloncesto España (@BaloncestoESP) July 18, 2021





En este sentido, recordó que"todo es un ciclo en la vida". "Estoy disfrutando ese momento de traspasar conocimiento, de inspirar y motivar a los jóvenes que vienen con fuerza. Me siento un gran privilegiado de haber jugado tantos años y de poder seguir disfrutando a este nivel. Han sido muchos campeonatos, muchas aventuras y he acabado muy satisfecho de los grupos de los que he formado parte", subrayó.

Sobre el hecho de participar en los Juegos, el de Sant Boi reconoció que era"uno de los retos que tenía en este proceso de lesión de dos años apartado de las pistas". "La ilusión de competir en mis quintos Juegos ha sido una de mis grandes motivaciones y el motor que me ha empujado a seguir trabajando. Es algo que no muchos han conseguido en el baloncesto. En nuestro país está Juan Carlos -Navarro-, y ojalá yo llegue también. Tengo mucha ilusión de que llegue el momento y de ayudar al equipo, y ojalá podamos obtener un gran resultado", apuntó.

"Ganar una medalla olímpica no es nada fácil. Hay grandes equipos, todo el mundo quiere ganar y dar una alegría a su país. Hay que darle el mérito que tiene. Vamos con ganas, con ilusión, con humildad, y ojalá podamos hacer las cosas bien. Tenemos un buen equipo y vamos a intentar aprovechar una oportunidad única; nunca sabes cuántos Juegos Olímpicos vas a jugar y hay que ir con todo y competir al máximo", finalizó.