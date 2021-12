El Comité Paralímpico Español pide la inclusión de los atletas con Síndrome de Down en los Juegos Paralímpicos

La Asamblea General del Comité Paralímpico Español aprobó este jueves por unanimidad reiterar la solicitud al Comité Paralímpico Internacional para la inclusión de pruebas de deportistas con Síndrome de Down en los futuros Juegos Paralímpicos.



La primera solicitud, presentada por el CPE en junio de este 2021, no la tuvo en cuenta el Comité Paralímpico Internacional, ya que estas pruebas no estarán presentes en el programa de los Juegos de París 2024 aprobado recientemente, por lo que se reiterará de manera formal al IPC la solicitud para que sea tomada en cuenta.

Otros asuntos de la Asamblea

La Asamblea del CPE se celebró de manera telemática con la presencia de la presidenta de honor, la Infanta Doña Elena, además del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, y el presidente del Comité Paralímpico, Miguel Carballeda.



Durante la Asamblea General se hizo balance de los Juegos Paralímpicos de Tokio, en los cuáles los resultados del equipo español fueron muy positivos, consiguiendo cinco medallas más que en la anterior cita paralímpica, la de Río 2016.



Otros de los asuntos tratados fueron los Juegos de Invierno de Pekín 2022 y, mirando más hacia el futuro, los de París 2024 y las líneas estratégicas del Plan ADOP a seguir hasta llegar a la cita de la ciudad francesa.