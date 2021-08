Así reaccionó Delfi Pignatiello tras las críticas al terminar su participación en los Juegos

Delfina Pignatiello decidió eliminar parte del contenido de sus redes sociales tras las críticas que recibió por su participación en los Juegos Olímpicos.

La nadadora de 21 años, dejó de escribir tweets, cambió a privada su cuenta de Instagram además de eliminar fotos y videos de una cuenta secundaria de la misma red social. También tomó drásticas medidas en su canal de YouTube, eliminando todos los vídeos. En Twitch, escribió un mensaje para sus seguidores. “Ya no hago más streams, gracias a los que me bancaron siempre”, comentó.

Pignatiello, utilizó su cuenta en la aplicación de mensajería instantánea, Discord, para dejar otro mensaje. “Perdón, de corazón. Me encantaría seguir haciendo streams y seguir en el canal de Youtube, pero estoy en una situación que me sobrepasa. Necesito priorizar mi salud mental y bienestar. No sé qué pasará de acá en adelante, pero sepan que los voy a extrañar”, escribió. También en su cuenta de Instagram publicó algunos mensajes dirigidos a sus ‘haters’ afirmando que “la gente es muy cruel”y también anunció que iba a eliminar su cuenta.