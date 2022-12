El Masters de Augusta permitirá jugar a los golfistas del circuito LIV

El Masters de Augusta, uno de los cuatro 'grandes' de la temporada de golf, informó este martes de que permitirá la participación de los golfistas que decidieron dejar este año la PGA para incorporarse al circuito alternativo del LIV Golf.



Los criterios de clasificación aplicados por el Masters de Augusta, que se disputará del 6 al 9 de abril en Georgia, permitirán la participación de 16 golfistas que integran actualmente el millonario circuito del LIV, financiado por el gobierno de Arabia Saudí.



"Lamentablemente, hechos recientes dividieron el golf profesional masculino, al menospreciar los valores del juego y el valioso legado de quienes lo construyeron. A pesar de nuestra decepción por lo ocurrido, nuestro objetivo es honrar la tradición de reunir a un grupo de golfistas de elite el próximo abril", escribió el Masters en un comunicado.



El torneo informó de que enviará las cartas de invitación a "quienes estén elegibles por los criterios vigentes", que permiten la participación de golfistas aunque formen parte de otro circuito.

