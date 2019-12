Zozulya: "He recibido el apoyo del presidente de mi país, ¿apoyaría algún presidente a un nazi?"

El futbolista del Albacete Roman Zozulya ha comparecido este jueves ante los medios para tratar de dar su versión con respecto a lo sucedido en los últimos días, tras la suspensión del segundo tiempo del Rayo - Albacete del pasado fin de semana, en el que el jugador recibió gritos de "p*** nazi' desde la grada donde se ubican los Bukaneros.

Zozulya se ha definido "apolítico y contrario a todas las ideologías. He recibido el apoyo del presidente de mi país, ¿algún presidente apoyaría a un nazi?. Ayudar a mi país y ser patriota no es ningún delito".

Vladimir Kuzmenko, representante de Zozulya, en COPE: "Zozulya no es nazi, han manipulado sus fotos" El representante de Zozulya, en El Partidazo de COPE, ha asegurado que el jugador del Albacete está "muy alejado de cualquier ideología nazi". 17 dic 2019 - 00:09

También aclaró sus fotos más polémicas. Sobre la del marcador de baloncesto 14-88 (asociados a la ideología nazi), dijo que fue durante un campeonato benéfico en el que le llamó la atención el marcador: "la diferencia en el resultado había sido muy grande, me llamó la atención y por eso hice la foto. Al viajar a España, me dijeron que esos números tenían un significado".

Curioso marcador para un partido de baloncesto. Zozulya, Zozulya... pic.twitter.com/h2KiR8mDWV — Albert Roche (@albertrocheortz) February 14, 2017

En otra fotografía en la que aparece con militares, recordó que estaba colaborando con una ayuda humanitaria en la que hubo otros compañeros de equipo: "Cuando empezó la guerra en mi país no teníamos ejército. Las personas que se reunieron intentaron ayudar al ejército. Nuestro fondo jamás compró armas ni utensilios para el combate", explicó.

"No soy nazi ni soy racista. Ayudar a mi país y ser patriota no es delito. Me llamaron racista, cuando mi mejor amigo era Jérémie Bela (jugador de raza negra), me da igual su color de piel o nacionalidad porque para mí todos somos iguales", reiteró. También confirmó que tomará "medidas legales contra quienes han vertido insultos sobre mi persona".