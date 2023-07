Van der Sar se encuentra estable y sigue ingresado en la UCI

El exfutbolista neerlandés Edwin van der Sar sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Croacia al que fue trasladado tras sufrir el viernes una hemorragia cerebral, pero se comunica y su vida "no corre peligro", según ha declarado su mujer.

Update on behalf of Annemarie van der Sar in Croatia:



‘Edwin is still in the intensive care unit, but is stable. He is not in life-threatening danger. Every time we get to visit him, he’s communicative. We have to wait patiently to see how his situation will develop.’ pic.twitter.com/8avJQ5yZj3