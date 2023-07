Van der Sar, hospitalizado por una hemorragia cerebral

El mítico exguardameta neerlandés del Manchester United, Edwin van der Sar, ha sido hospitalizado durante este viernes por una hemorragia cerebral, según ha informado el Ajax en sus redes sociales en las últimas horas. El exportero se encuentra en la UCI y en condición estable.

En concreto, Van der Sar se encontraba de vacaciones en Croacia, teniendo que ser trasladado en helicóptero al hospital en el momento en el que se empezó a encontrar mal, según relata la prensa de los Países Bajos.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery.