Rubiales: "Seguramente Vinícius tiene más razón de la que nosotros creemos"

El dirigente ha comparecido en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para realizar una declaración institucional, sin turno para preguntas por parte de los medios, por su papel de "máximo responsable del fútbol español" y por algo que considera que "ha adquirdo una dimensión más allá del fútbol", y que además admite que "no es la primera vez". Todo ellodespués de que este domingo el futbolista brasileño del Real Madrid Vinícius Junior fuese insultado en el partido LaLiga Santander contra el Valencia.

"Tenemos un problema, lo primero es reconocerlo, de comportamiento, educación y de racismo. Mientras haya un solo indeseable o un grupo de indeseables que insulte por la condición sexual, credo o el color de piel tenemos un grave problema, que además mancha a todo un equipo, una afición, a un club y todo un país", ha subrayado Rubiales.

"Somos un país muy acogedor que recibe cada año a millones de visitantes, a gente de todo el mundo, futbolistas y aficionados. Vinicius Jr. y cualquier futbolista, mujer u hombre que sufra un insulto, en este caso por racismo pero también por orientación sexual o credo; tiene mi apoyo, el de la federación. Estamos aquí para apoyar y ayudar y para pedirle a ellos que nos ayuden a mejorar", añadió.

El presidente de la RFEF ha recalcado que este "es un problema que mancha a todo el fútbol español" y no ha querido hablar sobre el comportamiento de Vinícius porque no se puede "comparar un grano de arena con todo un desierto". "Seguramente tiene más razón de la que nosotros creemos y todos podemos hacer más", ha afirmado.

Además, el mandatario ha criticado al presidente de LaLiga, Javier Tebas, por responder al futbolista a través de las redes sociales y tener "un comportamiento irresponsable". "Los directivos no estamos para eso, estamos para solucionar los problemas y este futbolista fue atacado muy gravemente, no era el momento", ha lamentado.

"Quiero pedirle que ignore el comportamiento irresponsable del presidente de LaLiga, que entra en redes sociales en un enzarzamiento y una dialéctica con un jugador que horas antes ha recibido insultos racistas de tremenda gravedad. Los directivos no estamos para enzarzarnos en redes sociales, estamos para tratar de solucionar los problemas. El futbolista fue atacado muy gravemente y no era el momento", manifestó el presidente de la RFEF.

En este sentido, indicó también en relación a Rodrigues: "Pocos países en el mundo habrá como España que admiren y respeten al fútbol brasileño. Hemos tenido cientos, miles, de brasileños en todas las categorías. Los brasileños, y todos los que llegan de cualquier parte del mundo, deben ser bienvenidos porque tenemos que hacerles partícipes de una convivencia en paz para que este deporte siga siendo un espectáculo".

"Le quiero pedir al presidente de la CBF que venga a la casa de la RFEF, o me ofrezco yo a viajar a Brasil, para que nos podamos sentar, que compruebe, verifique, participe, proponga y vea lo que la RFEF hace respecto a esta situación", añadió ante los medios.

Al hilo de ello, analizó el ámbito de actuación de su organismo: "A veces la federación se ha encontrado con que otros agentes del fútbol no nos han dejado. La RFEF ha sancionado y estas sanciones no se han podido llevar a término. Con la anterior ley, había en ocasiones conflictos competenciales que hacían que a la vez que había posibilidad de sanción por parte de la propia federación, se pudiera sancionar desde un órgano administrativo. Generalmente quedaba invalidada la acción de la federación".



"Ha habido estadios cerrados o parcialmente cerrados donde se ha demorado muchísimo la sanción o donde, directamente, se le ha quitado la competencia a la RFEF. Le pido a los clubes que no dilaten injustificadamente los procedimientos y que si hay una sanción que el propio club debe asumir; que no lo dilate con procedimientos demorados en el tiempo", completó.