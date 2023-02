Lo que hay tras el 'boom' del último crack del Celta, Gabri Veiga: una familia fenomenal y una vida normal

Una de las sensaciones de LaLiga en esta temporada 2022-2023 es el joven futbolista del Celta de Vigo, Gabri Veiga.

Gabri marcó dos de los tres goles que el Celta marcó al Real Valladolid el pasado fin de semana en el partido de la 23ª jornada de LaLiga Santander, y ya suma 8 goles en 22 partidos de Liga.

"La familia de Veiga es fenomenal. Lo tenían claro, que el chico siguiera estudiando y tuviera una vida normal. Y con 13 años no tuvo ese 'boom', siguió creciendo y ha explotado ahora", explicó con mucha sencillez el director de la cantera del Celta, Carlos Hugo García Bayón, en El Partidazo de COPE.

Y es que Carlos Hugo tiene muy claro que, para un futbolista joven, hay muchas más opciones de triunfar "si explota a los 18 que a los 13. Y lo tengo clarísimo: cuando uno tiene una vida tranquila sin que les volvamos locos, si les dejamos que vivan en sus casas y en sus colegios, seguramente tengan más opciones de éxito que si les metemos agentes y el ruido que todo eso conlleva".

Cada vez se hace más difícil no reconocer a uno o varios representantes en partidos de canteranos: "Nos estamos pasando bastante", advierte. "La responsabilidad que tenemos es proteger a los chicos, y muchos no llegan a lo más alto porque tienen demasiado ruido", insistió.

¿Y si el seleccionador Luis de la Fuente llama a Gabri Veiga? "Si al final va es porque se lo merece y tendrá que lidiar con esas sensaciones".

Mientras Gabri disfruta del mejor año futbolístico de su vida, intenta seguir adelante con sus estudios universitarios: "He leído que está estudiando Periodismo, no sabía lo que estaba estudiando, y tampoco sé lo que habrá cogido de apuntes porque sé que es difícil centrarse con todo lo que tiene ahora", bromeó.

La comparación 'Gabri Veiga vs Iago Aspas'

Otro de los referentes de la cantera del Celta en activo es Iago Aspas. Carlos Hugo cree que estamos ante casos diferentes: "Cuando sacamos a Iago contra el Alavés y se hizo el ídolo del celtismo fue algo impactante. Mientras buscamos que los canteranos debuten con situaciones tranquilas, Iago debutaba en casa en condiciones impropias porque el viento soplaba en contra. Pero salió y demostró todo lo que es Iago".

Aspas debutó un 6 de junio de 2009, en un partido en el que todo lo que no fuera sumar para lograr la salvación podría traducirse en una hecatombe. Eusebio confió en él, y Iago Aspas se convirtió en héroe de la noche a la mañana: "Ahora, no sé si tendrá más trascendencia su debut que el de Gabri, pero su entrada en el primer equipo ha sido a lo largo de la temporada, y vamos viendo cómo va mejorando en cada partido; no fue una entrada justo al final de una temporada, como se produjo la de Aspas".