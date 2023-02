LaLiga reconoce que no puede castigar deportivamente al Barcelona por el 'caso Negreira'

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha explicado este jueves la postura de su organismo sobre el 'caso Negreira'. Ha reconocido que los hechos que se están investigandoya han prescrito y por lo tanto no puden conllevar sanciones disciplinarias deportivas, pero si penales y ha asegurado que la entidad esperará hasta ver que curso sigue todo para decidir si se presenta como acusación particular o no por lo ocurrido.

"Una vez visto todo a estas horas, podemos decir que entre las noticias de las facturas, las declaraciones de Andújar Oliver, las noticias de la Cadena SER del principio… tenemos que diferenciar algunos temas claros.

El primero que es evidente es que en el año 2018 y en los años anteriores las normas que controlan los conflictos de intereses tanto del FC Barcelona como las del Comité Técnico de Árbitros, no funcionaron, porque es evidente que lo que se está viendo, lo que hemos visto por medios de comunicación, pues esos servicios no se debían haber prestado nunca, ni en los importes ni en los hechos que se han prestado.

Se está hablando de si pudiera haber sanciones deportivas o no, tenemos que aclarar ya desde el primer momento ya lo hemos estudiado, que no es posible que exista sanciones disciplinarias deportivas, porque desde el 2018 al 2023 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos. Por lo tanto, del 2018 al 2023 son cinco años.

A nivel deportivo no va a ser, no es posible. Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal, que ahora está la Fiscalía investigando los hechos sucedidos y si puede existir un posible delito de corrupción entre particulares en la versión de amaño en el ámbito deportivo.





Vamos a ver cómo termina esa investigación. Nosotros desde LaLiga vamos a esperar y vamos a respetar la investigación que va a hacer la Fiscalía y una vez que termine la investigación, si la Fiscalía decide interponer la oportuna denuncia o querella en los tribunales correspondientes y a partir de ahí tomaremos decisiones.

Si hay una querella, evidentemente nos tendremos que personar como acusación particular y si no hay querella, pues el asunto quedará archivado. Por lo tanto, esa es la postura de LaLiga. Hasta la fecha de hoy.

También vamos a requerir a nuestros miembros del Comité de Arbitraje que en esas épocas que designaba a los árbitros que van a los partidos si tuvo alguna interferencia o intervino el señor Negreira en alguna designación. Porque lo que sí es una conclusión que tanto estéticamente como éticamente estas no pueden ocurrir en el fútbol español".