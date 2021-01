Esteban Urreiztieta, de El Mundo: "Las demandas que nos pongan por la noticia de Messi no irán a ningún lado"

Esteban Urreiztieta es Subdirector de El Mundo, y es uno de los periodistas que firma la exclusiva sobre el último contrato de Leo Messi con el Barcelona.

Urreiztieta respondió a las medidas legales que tanto el Barça como el entorno del jugador quieren ejercer sobre el periódico: "Es una estrategia errática. Cualquier medio que tenga en su poder el contrato más importante de la historia del deporte tiene el deber de publicarlo, tiene un interés informativo incuestionable. Podrán meter las demandas que quieran, que las van a perder todas".

El debate, este domingo, gira más en torno a quién filtra el contrato que a la veracidad del documento. El periodista de El Mundo cree que "la información tiene una embergadura espectacular y eclipsa cualquier teoría de la conspiración. El Barcelona y el jugador confirman que el contrato que hemos publicado es el auténtico, el que asciende a 555 millones de euros. A partir de ahí, el resto de cuestiones me sobran".

En este sentido, reitera que "nunca, bajo ningún concepto, me podría pedir un Juez o el Papa revelar quién nos ha facilitado esta información".

�� @eurreiztieta, subdirector de @elmundoes, en @tjcope



�� "No sé si lo han filtrado para hacer daño, pero tampoco me importa"



��️ "Como periodista, solo me importa que la información sea real y relevante"



��️ "Hemos tardado 48 horas en publicar la información tras recibirla" pic.twitter.com/BUjlJBGHyq