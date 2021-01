Jordi Mestre: "Siempre que pasa algo en el Madrid, sale algo contra el Barça; y no creo en las casualidades"

La firma de Jordi Mestre es una de las que figura en el contrato de Leo Messi, cuyas cifras astronómicas han sido publicadas en exclusiva por el diario 'El Mundo'.

Por ese motivo, Tiempo de Juego se puso en contacto con el exdirectivo del Barcelona, minutos antes del partido de LaLiga Santander entre el Barça y el Athletic, en el que el delantero argentino fue titular.

Se busca al filtrador del contrato

El Barça y el entorno de Leo Messi han dejado claro su malestar con la noticia, no tanto por los datos, sino por quién ha filtrado el contrato del futbolista.

"Son informaciones súper confidenciales por contrato, pero no me deja de extrañar que, después de tres años, salga ahora precisamente, cuando era un tema que tendría que estar más que superado. Quien lo haya filtrado, algún interés tendrá; desde luego, desde el club, no hay ninguno", explicó Jordi Mestre en la conversación mantenida con el director de Tiempo de Juego, Paco González.

"Cuando estaba yo en el club, no salía ninguna información. Es más, los contratos ni los teníamos en nuestro poder. Se firman y quedan depositados en el club en LaLiga", insistió Mestre. "No tengo ni idea de quién ha podido filtrarlo".

El ex vicepresidente económico del Barcelona no señala a nadie en concreto, pero incide en una circunstancia que le produce cierto enfado: "yo cada vez creo menos en las casualidades, que siempre que pasa algo en el Real Madrid sale alguna noticia de carácter polémico contra el Barça. Ya pasó con Neymar, con Rosell, con Messi… Y cada vez creo menos en las casualidades".

¿Lo ha filtrado algún candidato a la presidencia del Barcelona? "Si lo ha hecho algún candidato, lo veo muy poco inteligente", precisó, al tiempo que mostró su seguridad con que "si Messi se va del Barça, no será por esta polémica".

¿Está justificado el sueldo de Leo Messi?

Jordi Mestre defendió en Tiempo de Juego que su equipo directivo siempre luchó por que el argentino, en 2014 y 2015, cuando se vislumbraba la posibilidad de marcharse del Barça, se quedase. Y justificó las cifras que El Mundo publica sobre Leo Messi alegando que "a Messi hay que mirarlo como una rentabilidad, no como un gasto".

"Puedo entender que esta cantidad, a nivel absoluto y normal, puede parecer exagerada, pero hay que entender que Messi es el mejor jugador de fútbol de la historia, como en lo suyo Michael Jordan cobraba lo suyo en su época. Por otra parte, Messi hace ganar mucho dinero al Barcelona, ya sea con entradas, productos, giras". Según las cifras de El Mundo, dicho contrato es por 555.237.619 euros.

Antes de la pandemia, parecía una cifra asumible: "Dentro del primer equipo, Messi era el primer eje de facturación. Y muchos de los que han venido es porque querían jugar con Leo Messi", finalizó.