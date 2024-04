Jorge Bustos analiza en detalle cómo las movilizaciones socialistas pueden afectar al país: "Durará mucho"

Mientras los españoles esperan la llegada del lunes para averiguar de una vez por todas si merecen o no seguir siendo gobernados por Pedro Sánchez, una caravana de militantes socialistas está saliendo en autobuses desde todas las partes de España en dirección a Ferraz, formando una especie de romería para rogar a su pastor que no los abandone, que no los deje solos, que los guíe en el combate final contra el fascismo.

Entre esos militantes habrá muchos que sean fanáticos sinceros, que están convencidos de que Pedro es democracia y todo lo que no sea Pedro es fascismo. Pero me preocupan más los cínicos, los que están alentando esta peligrosa movilización populista para conservar su sueldo para conservar su puesto.

Yo solo espero que cuando pase todo esto y sea la decisión que sea la que tome Pedro Sánchez, queden aún voces en el Partido Socialista conscientes del peligro de jugar con este fuego, con el peligro de atizar el enfrentamiento civil entre españoles. Porque el Partido Socialista se está transformando en un movimiento populista y si no se refunda la socialdemocracia española como un partido racional, si no se desanchifica, entonces estamos abocados a un enfrentamiento que durará mucho más allá de la partida de Pedro Sánchez