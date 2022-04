La contradicción de Piqué entre su respuesta a Juanma Castaño y el favor que pidió a Rubiales: "Sé separar"

Gerard Piqué se contradice, a juzgar por lo que el lunes le dijo a Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, en su comparecencia a través de Twitch, y lo que destapa este miércoles El Confidencial.

Piqué respondió este lunes a las preguntas de los periodistas sobre el acuerdo destapado por el diario digital, en el que la RFEF y su empresa Kosmos negocian llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

El enganchón ente Juanma Castaño y Gerard Piqué por las comisiones de la Supercopa de España Juanma Castaño le pregunta a Piqué por un posible conflicto de intereses en el contrato de Cosmos con la RFEF en el negocio de la Supercopa de España. 19 abr 2022 - 01:25

A una de las preguntas planteadas por Juanma Castaño, Piqué, visiblemente molesto, respondió: "Ya te digo yo que sé separar lo que es un acuerdo comercial de lo que es jugar al fútbol. Jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada, ni nadie me va a dar una ayuda de nada, porque no la he recibido nunca ni la voy a recibir nunca".

Pero según el audio publicado por El Confidencial, Gerard Piqué le pidió a Luis Rubiales el pasado 21 de junio de 2019 que mediara con Luis De La Fuente, seleccionador sub-21, para que llevase a Piqué a los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo pidio, eso sí, bajo una estricta confidencialidad.

"¿Qué pasa Rubi, cómo estás? Esta me la tienes que hacer, Rubi, me la tienes que conseguir, h***. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos. Lo tenemos que mantener muy en secreto, tío. Tenemos que coger al míster, cuando acabe la competición en septiembre, me voy a Madrid, nos sentamos con él, y me haría una ilusión. Y a ver cómo lo gestionamos para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo muy en secreto hasta el final los tres".