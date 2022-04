Piqué pidió a Rubiales que intercediera con el seleccionador para jugar con España en los JJOO de Tokio

Según destapa este miércoles El Confidencial, Gerard Piqué pidió a Luis Rubiales, presidente de la RFEF, que intercediera con el seleccionador sub-21 Luis De La Fuente para ser convocado con España para disputar los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, donde además de los propios sub-21 pueden acudir hasta tres jugadores que sobrepasen la edad permitida.

Piqué, desde Las Bahamas, le mandó un mensaje de voz a Rubiales con la petición: "¿Qué pasa Rubi, cómo estás? Estoy aquí en Bahamas, acabo de ver el partido de la sub-21, qué partidazo, ¿eh?. Cómo se han clasificado para los Juegos Olímpicos. Esta me la tienes que hacer, Rubi, me la tienes que conseguir, me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos. Me la tienes que tener muy en secreto, tío", pidió el futbolista. "Y cuando acaben, coger al míster, me voy a Madrid, nos sentamos con él y me haría una ilusión". E insistió en mantener el secreto entre los tres.

Luis Rubiales aceptó el cometido de Piqué, aunque dejó el balón en el tejado de Luis De La Fuente: "Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto. Si el míster confía y quiere, yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras incluso a la absoluta, que te necesitamos más".

En otro audio, Rubiales reconoce haber contactado con el seleccionador: "Geri, he habado con De La Fuente, y me ha dicho que si te parece bien, y quieres esperar a que estén clasificados. Y al día siguiente te recibe y habla contigo. No he querido presionarle, me ha dicho que le gustaría hablar contigo pero que hay que esperar a clasificarse".

Gerard Piqué no fue convocado finalmente para los JJOO de Tokio. Y aunque ya se había retirado de la Selección Española, el pasado mes de enero reconoció en una charla con el cáster Ibai Llanos que no quería cerrar "al cien por cien" las puertas del equipo español.