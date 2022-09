César Azpilicueta, en Tiempo de Juego: "La identidad del equipo es clarísima"

La Selección española ha caído este sábado en La Romareda ante Suiza por 1-2 y se jugará su pase a la 'Final Four' el próximo martes ante Portugal. Tras ese partido, César Azpilicueta, futbolista de la Selección, ha estado analizando en Tiempo de Juego esa derrota.

"Era muy difícil que hoy resolviéramos la situación pero nos hubiera gustado ganar en la vuelta a Zaragoza", ha asegurado. "En la primera parte hemos estado un poco espesos, en la segunda parte hemos conseguido encontrar más espacios y luego, tras encajar el gol, nos ha costado un poco más", ha explicado.

Además, sobre las carencias defensivas que se han visto en el partido, Azpilicueta ha sido contundente. "A todos nos gusta ganar pero tenemos que ser autocríticos, no somos el equipo más alto del mundo pero eso no quiere decir que no podamos defender mejor", ha zanjado.













