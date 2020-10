El Barça sólo contemplaría vender a Dembélé y descarta una cesión con opción a compra, como quiere el United

El Barça aceptaría vender a Ousmane Dembélé si llega una buena oferta por el futbolista. Lo que no contempla el club azulgrana es una cesión con opción de compra, tal como ha planteado el Manchester United, según información de Helena Condis en Tiempo de Juego este jueves. El Barcelona se niega a esa opción: o traspaso o nada.

Ronald Koeman, en la rueda de prensa previa al partido frente al Celta, dijo que el centrocampista francés entra en sus planes: "Mientras el jugador esté con nosotros, voy a contar con él. No ha jugado de inicio porque hay más jugadores, y Ansu ha demostrado ser bueno. Pero tiene que esperar su oportunidad. Ha tenido un bajón en las últimas semanas, pero hoy ha estado bien y por eso voy a contar con él", comentó el técnico holandés en alusión a su inclusión en la lista de convocados para el encuentro disputado en Balaídos.

Hoy jueves: El Barça ve complicado que Dembélé pueda salir. No contemplan cesión, solo traspaso. United quiere préstamo.Dembélé ¿a una posible salida? ya no es un no rotundo.Valora pros y contras.Aunque parece que hoy está muy complicado... Veremos contado @tjcope@partidazocope