Koeman: "Es positivo que el capitán Messi pida unidad; no sé si tendré una vida más tranquila después de esto"

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa este miércoles, en la previa del partido que el Barcelona disputa en Balaídos frente al Celta, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga Santander.

La primera reflexión del técnico holandés tuvo que ver con el mensaje de 'paz y unidad' que Leo Messi pidió en una entrevista que publica el diario Sport: "Es muy positivo que el capitán se muestre en este sentido de pedir unidad, es siempre positivo. Ojalá estemos más tranquilos de lo que hemos estado normalmente", aunque afirmó que "no sé si después de estas declaraciones tendré una vida más tranquila".

Y añadió que la forma de tener a Messi contento en el club es "buscar el mejor equipo para él, donde pueda tener el máximo rendimiento, buscar fórmulas en los entrenos... Él vive por y para el fútbol, vive para ganar, y no hay otro remedio para que Leo pueda estar muy feliz en este equipo". "No si su felicidad en ese sentido está en mis manos", comentó Koeman.

Koeman: "Estamos trabajando en otro nueve"

Tras las salidas de algunos jugadores, entre ellas la de Luis Suárez, está claro que el club azulgrana busca reforzarse en la delantera: "El club, como otros, tienen problemas económicos. Hay que tener otra posibilidad de un nueve, y estamos trabajando, el club trabaja al máximo para tenerlo. Hay opciones, pero de momento todo está muy inseguro. Faltan casi dos semanas (para el cierre del mercado). De los jugadores que tenemos, no tengo ni una queja", comentó en relación a una posible llegada de Depay.

Sobre Griezmann, no se mostró preocupado: "Está haciendo muy bien las cosas desde la derecha. Hace las cosas bien. En Holanda jugamos contra Francia, donde jugó por la derecha, y su peligro es de fuera para adentro".

Traer ese 'nueve' supone traer competencia para Martin Braithwaite, convocado ante el Celta: "Claro que Martin sirve como nueve. En principio, queremos tener dos o tres jugadores por posición. Hemos puesto a Leo como nueve, Griezmann también puede jugar como nueve, pero son jugadores diferentes a Martin, que es más nueve. Tendrá sus oportunidades pero buscamos alguien más en esa posición".

Y aunque ya está prácticamente hecha la incorporación de Sergiño Dest, Koeman prefirió no opinar: "Hasta que no firme el contrato, prefiero no opinar".

El juego fuera de casa: "No me interesa lo del año pasado"

Koeman cree que, ante el Celta, "esperamos un partido difícil", y que "no quiero hacer rotaciones de momento porque no hace falta".

Se ve débil en defesa: "Somos un poco débiles en la posición de centrales, somos pocos: Piqué, Lenglet, Araújo... Es justito para una temporada".

En cuanto a recuperar la mejor versión del equipo lejos del Camp Nou, el holandés tampoco está preocupado: "El equipo no tiene que ser diferente jugando en casa o fuera. Queremos el mismo equipo, queremos presionar, jugar y dominar, y buscar un rendimiento alto. Fuera de casa, el rendimiento ha bajado bastante, pero ya no me interesa lo del año pasado. El equipo está animado y con mucha confianza".

Con respecto al VAR, Koeman se mostró "a favor del VAR, el balance a final de la temporada es a favor. Soy partidario del VAR en términos de fuera de juego. En térnimos de mano, no estoy muy de acuerdo. Pitan con demasiadas diferencias con respecto a manos de uno y otro equipo en un partido", comentó.