Directo | Villarreal 0 - 1 Barça; Pau Torres marca el primero en propia meta

Escucha en directo en Tiempo de Juego el Villarreal - Barcelona

3' GOL DEL BARÇA: 0-1. Pase raso de Jordi Alba desde la izquierda y el remate, que a primera vista parecía de Griezmann de tacón, es de Pau Torres, sin querer, en propia meta.

2' Minguella: "El Madrid ha ganado, pero el Barça es que no ha ganado". Albelda: "Es que el Barça comienza el partido siete puntos por debajo".

1' Sacó el Barça de centro, comenzó el partido en La Cerámica.

Informa Helena Condis: Griezmann se replanteará su continuidad en el Barça si Setién sigue como entrenador.

Minguella: "Espero que gane el Barça pero lo veo difícil". Dani Senabre: "Estoy indignadísimo por el once. El centro del campo me parece una broma. Messi se va a desgastar, va a tener que bajar por el balón. Me parece una alineación un poco cagona". David Albelda: "Veo muy bien al Villarreal y muy mal al Barça. Tengo la sensación de que en el vestuario del Barça se da por finiquitada LaLiga".

Once del Barça

Ya tenemos la alineación para el #VillarrealBarçapic.twitter.com/pMrSq7hCl2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 5, 2020

Once del Villarreal