Riqui Puig, fuera de la lista de la Sub-21; vuelve Manu García para los partidos ante Islas Feroe e Israel

�� OFICIAL | Estos son los jugadores elegidos por Luis de la Fuente para los próximos encuentros de la @SeFutbol Sub-21.



➡️ La Selección se medirá a Islas Feroe ���� e Israel ���� los próximos 12 y 17 de noviembre.



���� #SomosEspaña

⚽️ #SomosFederaciónpic.twitter.com/nWoy79kkDw — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 6, 2020

Luis de la Fuente ha dado a cononcer este viernes la lista de convocados para los dos próximos encuentros de la Selección Española sub-21, ante los equipos de Islas Feroe e Israel (12 y 17 de noviembre) con la clasificación para el próximo Europeo ya conseguida.

Están jugadores como Pedri, Brahim Díaz, Óscar Rodríguez y Cucurella. Se ha quedado fuera el centrocampista del Barcelona Riqui Puig, y vuelve Manu García.

El seleccionador explicó la ausencia de Riqui Puig, al que Ronald Koeman está dando menos participación en los últimos partidos del Barcelona: "No he hablado con Riqui. Tiene que estar tranquilo porque sabe lo que pienso, por lo que he hablado en otras ocasiones. Ha estado en otras ocasiones, aunque no haya tenido muchos minutos. Lo que tiene que hacer es trabajar más duro, está convencido de lo que quiere hacer en su club, en el Barça. Tanto a él como a otros, mandarle todo el ánimo, y que siga trabajando porque es la forma de reivindicarse en sus clubs y también en la Selección".

Lista de convocados

PORTEROS: Josep, Á. Fernández, Iñaki Peña

DEFENSAS: Pedro Porro, Pozo, Cucurella, Pedrosa, Cuenca, Clemente, Manu Hernando, Hugo

CENTROCAMPISTAS: Zubimendi, Moncayola, Óscar, Fran Beltrán, Barrenetxea, Pedri

DELANTEROS: Brahim, M. García, Javi Puado, Bryan Gil, Dani Gómez y R. López