El milagro de Sandra y su bebé de meses: de no poder comer a curarse inmediatamente en el hospital

María, madre de Aritz, recuerda los momentos de angustia cuando los médicos descubrieron las complicaciones que amenazaban la vida de su hijo. Nacido sin ano y sin los reflejos fundamentales para la supervivencia, como los de succión y tragar, el pequeño se enfrentó a días de pruebas diagnósticas y largas cirugías.

La familia se desesperaba y el médico le decía que tenían que encontrar "un botón", que consistía en una especie de pieza clave para que el bebé empezara a mamar, pero no lograban dar con ella. Fue entonces cuando la música irrumpió en sus vidas como un rayo de luz y en forma de cantante, Sandra Carrasco, quien interpretó una canción en la UCI neonatal. Aritz, al escucharla, por primera vez en su vida, se relajó. "Era muy difícil relajarle, era imposible darle el pecho o el biberón. Y de repente un día estábamos allí y empezamos a oír música. Cuando Sandra llegó a nosotros, era como cuando desenchufas un aparato de la luz, que se le cayeron los bracitos, las piernas, se relajó por completo”, ha explicado la madre a Javi Nieves y Pilar Cisneros en el programa de La Tarde. Y de pronto, Aritz empezó a mamar.

“La música le salvó la vida”

Para Aritz y su familia, la música no solo fue un momento de alivio, sino también una herramienta vital para su recuperación. Desde entonces, la canción que cantó Sandra, Y de ti me enamoré, es la "banda sonora de su vida", un puente hacia la salud y la felicidad. “En casa siempre ha habido música, incluso antes de que llegara él. Ahora que es más mayor, Aritz estudia con música, y a diferencia de otros niños, él come viendo vídeos musicales. De hecho, el primer regalo que pidió a los Reyes Magos fue una batería. Y el segundo, un piano. Y los toca. La música para él es medicina. Le salvó la vida”, relata María.

Historias como las de Aritz son posibles gracias a la Fundación Cultura en Vena, encargados de organizar estos recitales en las UCIs de neonatos. Marta Espinós, directora adjunta y pianista, ha contado en el programa que la música actúa como un "bisturí emocional" en entornos médicos, ofreciendo esperanza y alivio. Además de la música en directo, también trabajan con el arte plástico a través de exposiciones en hospitales, centros de día y pequeños pueblos de toda España.

El arte como recurso terapéutico

Una de las exposiciones que más entregan como recurso terapéutico es la del pintor Joaquín Sorolla, realizada en distintos pueblos de Valencia. Ana Folguera, historiadora del arte y escritora de los textos que acompañan a los cuadros, explica cómo la iniciativa de la Fundación se extiende más allá de las UCIs neonatales, llevando exposiciones de arte a hospitales y comunidades rurales para fomentar la curación a través del arte.

“Se abre como un marco espaciotemporal, que puede ser malo, pero también puede ser positivo, porque también se abre otra oportunidad de reflexión de las cosas, de asimilación de ciertas experiencias vitales”. Por otro lado, la pintura o la música no solo ayuda a pacientes, también a profesionales sanitarios que día a día son testigos de cientos de historias que transcurren en el hospital: “Estos profesionales viven experiencias muy extremas, complejas, bellas muchas de ellas, y todo eso yo creo que no se canaliza lo suficiente. Es un espacio privilegiado de entrar en contacto con los momentos más bonitos de la vida”.