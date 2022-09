Luis Enrique: "Me gustan mucho Ramos, Aspas, Ansu... No está cerrada la puerta de la Selección a nadie"

En una convocatoria más de la selección española se repitieron las ausencias de Sergio Ramos y Iago Aspas, a los que el seleccionador Luis Enrique Martínez no les cerró las puertas para un futuro regreso, pero dejó claro que en el presente ve a jugadores en su demarcación por encima de ellos en rendimiento.

"Siempre he gustado a muy poquitos y no hay problema", respondió Luis Enrique ante el debate de las ausencias en su lista con jugadores que tienen continuidad como Ramos o Aspas y la presencia de otros que apenas están jugando como Marco Asensio o Jordi Alba. "Es normal que haya aficionados de equipos que quieren que vaya uno, a mi también me pasaba cuando era pequeño y no llevaban a Eloy y Ablanedo a la selección".

Y aunque en su mensaje no cierra las puertas a nadie, Luis Enrique fue claro explicando los motivos que le hacen decidirse. "Cada vez que hay una lista llaman la atención los que no están. No tengo ningún problema en hablar de Ramos y Aspas pero llevo a los 25 jugadores que considero mejores para esta convocatoria. Estoy abierto a escuchar, ver y repetir análisis. Ellos han estado en la selección, los conozco, me conocen, y pueden volver sin ninguna duda, como se ha visto en otras listas".

En el caso de Sergio Ramos, celebró Luis Enrique que el defensa va ganando continuidad en el PSG. "Lo primero es una gran noticia volver a ver a Sergio Ramos en los terrenos de juego después de año y pico apartado por las lesiones. Ahora vemos que compite de manera continuada cada tres días. Desde ahí puedo decir lo que sea pero considero que los mejores para venir en la posición de Ramos son los que he convocado", defendió.

Motivó Luis Enrique a todos los jugadores seleccionables a completar un gran mes de septiembre y octubre para poder entrar en la lista del Mundial de Qatar. "No está cerrada la puerta de la selección para ningún jugador español", manifestó.

"Cada caso lo analizo individualmente, más claro el agua. Habrá alguno que si no juega de aquí al Mundial me lo llevo igual, la meritocracia me hace mucha gracia. Si me tengo que quedar entre lo que hacen en sus clubes y conmigo, escojo lo que hacen conmigo. Prefiero que jueguen en su club pero sé lo que hacen conmigo en ataque y defensa. Cuando hago meritocracia se dice que me olvido del Madrid y si no al revés", sentenció.

La ausencia de Ansu Fati en la convocatoria de la selección española en un momento en el que tiene minutos en el Barcelona, y después de su presencia en la anterior convocatoria, pese a que no jugaba por estar recién recuperado de sus lesiones, provocó que el seleccionador Luis Enrique explicase los motivos y apuntó a que no ve al joven delantero en su nivel, sin descartarlo para el Mundial.

"Mandan los hechos y no voy a engañarme a mí mismo, espero que Ansu vuelva a la selección cuando tenga el nivel que considero", terminó admitiendo Luis Enrique, al explicar por qué le deja fuera de la última convocatoria antes del Mundial de Qatar.

Luis Enrique expuso los motivos de su última llamada, así como los que le han impulsado a tomar la decisión en el presente. "Lo trajimos en junio simplemente para que se metiera en dinámica de grupo y para que escuche lo que queremos en la selección, tener contacto y ver realmente a pie de campo cómo estaba".

"Le vimos mejor, ahora ha ido participando pero en su club solo ha jugado un partido de titular y eso me dice algo. Sigue teniendo una relación maravillosa con el gol, ojalá recupere su nivel y veamos al mejor Ansu, pero a día de hoy no le veo para la lista. Hoy en día considero que no tiene su nivel y por eso no le he traído", añadió.