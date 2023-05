Solskjaer desvela la sorprendente cifra por la que Haaland podría haber ido al United: "No me escucharon"

El exjugador noruego del Manchester United Ole Gunnar Solskjær fue el entrenador de la estrella noruega Erling Haaland en el Molde antes de que el ariete diera el salto al fútbol europeo de la mano del Salzburg y del Borussia Dortmund.

En una entrevista publicada este sábado en el medio británico The Sun, Solskjaer desvela que ofreció al United que se hiciera los servicios del delantero y además por una sorprendente cifra y antes de que este fuera el técnico del United: "Llamé al United unos seis meses antes de asumir el cargo y les dije que tenía este delantero que teníamos, pero no me escucharon".

"Pedí 4 millones de libras por Haaland -unos 4,5 millones de euros-, pero no lo firmaron", lamenta el exjugador noruego.

Haaland estuvo cinco años con su compatriota antes de que fichara por el Salzburg. Recordemos que en el pasado verano Haaland firmó por el City por 50 millones de libras esterlinas y ahora está considerado como el delantero más valioso del mundo, valorado en 200 millones de libras esterlinas.

Mientras que Haaland rompe records con el City, su rival el United ha estado desesperado por un delantero centro decente, a pesar de que Marcus Rashford anotó 29 goles esta temporada, principalmente desde el flanco izquierdo. Anthony Martial ha vuelto a fracasar y Wout Weghorst no ha estado a la altura.